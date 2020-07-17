5 лучших продуктов для мозга школьника

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Если вы хотите, чтобы ребенок получал только хорошие отметки по математике, физике и литературе, нужно обратить внимание на его питание. Некоторые продукты положительно сказываются на работе детского мозга.Зеленые листовые овощи. Шпинат и капуста кале - великолепные источники фолатов и витаминов, которые способствуют развитию мозга. К сожалению, дети часто терпеть не могут листовые овощи, но необходимо попрактиковаться в кулинарных навыках для того, чтобы органично вписать зелень в популярные среди детей блюда. Добавляйте эти овощи в омлеты, роллы и сэндвичи, которые так любимы многими школьниками.Йогурт. Великолепный источник витамина B и белков, крайне важных для функционала мозга и роста мозговых тканей. В йогурте содержатся бактерии пробиотики, полезные для пищеварительного здоровья. Изготовляйте вкусные смузи на основе йогурта из свежих ягод для ваших детей.Яйца. Известно, что они являются хорошим источником белка, но также содержат изрядные порции холина - нутриента, который играет ключевую роль в функционировании и развитии мозга. Этот суперпродукт можно добавлять в самые разные блюда, так что дети наверняка смогут его употреблять.Рыба. Форель, сардины и тунец богаты витамином D и жирными кислотами Омега-3. Эти нутриенты защищает мозг от потери памяти и возрастного угасания. Жирные кислоты Омега-3 также укрепляют иммунитет ребенка.Фасоль. Отличный источник белка для вегетарианцев, фасоль считается одним из лучших продуктов питания для здоровья мозга, она улучшает память и предотвращает многие расстройства, связанные с образом жизни.