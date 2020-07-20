Испанские диетологи назвали идеальные продукты для борьбы с запором

По словам испанских диетологов, проблему запора возможно решить с помощью сбалансированного рациона, некоторые продукты идеально справляются с этим нарушением.Специалисты назвали идеальные продукты для борьбы с запором, пишет издание La Gaceta. Испанские медики констатируют, что запор является все более распространенным расстройством пищеварения у современных людей.ВОЗ определяет запор количеством менее трех дефекаций в неделю. Эксперты организации отмечают: нормальной считается частота посещений туалета от трех раз в день до минимум трех в неделю без необходимости прилагать чрезмерные усилия, также не должно быть твердого стула или чувства неполной эвакуации кала. При возникновении запора одним из главных способов справиться с ним является питание, подчеркивают врачи.Какие же продукты они считают идеальными для борьбы с запором?Коричневый (бурый) рис. Испанские ученые оценивают его как «эффективное слабительное средство, содержащее большое количество минералов и витаминов комплекса В».Напитки. Рекомендуются вода, кисели, некрепкие бульоны, настои, натуральные соки с мякотью (следовательно, с клетчаткой), смузи.Бобовые. Чечевица, нут, фасоль, фасоль, горох – все они, по словам специалистов, стимулируют кишечную деятельность.Орехи. Их жирные кислоты улучшают состояние кишечной микрофлоры, активизируют рост полезных бактерий, а клетчатка способствует продвижению масс по тракту.Медики напомнили о том, что запор может быть симптомом внутренних патологий: аноректальных или тазовых нарушений, желудочно-кишечные заболевания. Кроме того, к запорам могут приводить низкокалорийные диеты, малоподвижный образ жизни.