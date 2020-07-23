Кофе не провоцирует гипертонию при умеренном употреблении

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Принято считать, что употребление кофе приводит к скачкам артериального давления, но ученые из Бразилии доказали, что если вы не будете употреблять более трех чашек напитка в день, то о гипертонии от кофе можно не волноваться. Статью по теме опубликовал портал Med-heal.ru.Более того, даже употребляя более трех чашек кофе в день, вы совсем не обязательно ощутите повышенное давление. Такие риски актуальны прежде всего для тех людей, которые генетически предрасположены к проблемам с кровяным давлением. Исследование по теме провели сотрудники Университета Сан-Паулу."Споры о пользе или вреде кофе продолжаются уже не одно десятилетие. Некоторые исследования показывают, что кофе может быть вредным для пищеварительной и кровеносной систем, но существуют и научные работы, в которых описана польза кофе для метаболизма и работы головного мозга. Само-собой, что многое зависит от индивидуальных генетических факторов, а также объема употребляемого кофе", — говорит Андреа Мачадо Миранда, ведущий автор нового исследования.Предыдущее исследование бразильских ученых показало, что умеренное употребление кофе (одна-три чашки в день) не только не способствует развитию гипертонии, но и сглаживает факторы, которые могут приводить к появлению этой проблемы. Кофе, в частности, снижает уровень гомоцистеина в крови. Однако новая работа указывает на то, что кофейный напиток следует с осторожностью употреблять людям, у которых есть наследственная предрасположенность к высокому давлению. Впрочем, если они не будут пить больше трех чашек в день, то никакого отрицательного воздействия на организм не будет.