Эксперты назвала лучшие продукты для очищения организма
Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.
Топ-5 продуктов для очистки организма:
Свекла.
Богата антиоксидантом бетаином, который восстанавливает клетки печени (очистительного центра организма). Свеклу можно употреблять ежедневно в сыром виде, термообработке, в блюдах или самостоятельно.
В лучших ресторанах в меню можно увидеть салат из свеклы с зеленью, оливковым маслом, сыром или орехами, и даже с апельсином или черной смородиной.
Петрушка.
Очищает кишечник, предотвращает формирование камней в мочевом пузыре и почках. Благодаря ее употреблению нормализуется обмен веществ в организме.
Зимой петрушку можно даже выращивать на подоконнике или балконе самостоятельно. Единственное, кому не рекомендована петрушка - беременным, так как стимулирует сжатие матки.
Морковь.
Нормализует уровень холестерина в крови. Поддерживает адекватный состав микрофлоры кишечника, предотвращает рост и размножение патогенных и условно-патогенных форм.
Морковь хорошо сочетается с яблоком в фруктовом салате, или с сельдерей и свеклой.
Белокочанная капуста.
Содержит сульфорфан, вещество, которое помогает бороться с токсинами. Кроме того, капуста содержит редкий витамин U, также известный как метионин, необходимый для синтеза других витаминов и способствующий выведению токсинов.
Осторожными с капустой нужно быть при гастрите или язве.
Репчатый лук
Выводит из организма вредные токсины, жировые завалы, нормализует холестерин.
Можно есть в сыром виде в салатах или делать луковый суп. Противопоказан при гипертонии, астме, болезни печени.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
http://neboley.com.ua - Добавил gorizont в категорию Разное
Добавить комментарий