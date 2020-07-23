Эксперты назвала лучшие продукты для очищения организма

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Нутрициолог Светлана Никитчук перечислила продукты, которые особенно хороши для очистки организма и улучшения обмена веществ, а главное - знакомы нам с детства и весьма бюджетны.Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.Топ-5 продуктов для очистки организма:Свекла.Богата антиоксидантом бетаином, который восстанавливает клетки печени (очистительного центра организма). Свеклу можно употреблять ежедневно в сыром виде, термообработке, в блюдах или самостоятельно.В лучших ресторанах в меню можно увидеть салат из свеклы с зеленью, оливковым маслом, сыром или орехами, и даже с апельсином или черной смородиной.Петрушка.Очищает кишечник, предотвращает формирование камней в мочевом пузыре и почках. Благодаря ее употреблению нормализуется обмен веществ в организме.Зимой петрушку можно даже выращивать на подоконнике или балконе самостоятельно. Единственное, кому не рекомендована петрушка - беременным, так как стимулирует сжатие матки.Морковь.Нормализует уровень холестерина в крови. Поддерживает адекватный состав микрофлоры кишечника, предотвращает рост и размножение патогенных и условно-патогенных форм.Морковь хорошо сочетается с яблоком в фруктовом салате, или с сельдерей и свеклой.Белокочанная капуста.Содержит сульфорфан, вещество, которое помогает бороться с токсинами. Кроме того, капуста содержит редкий витамин U, также известный как метионин, необходимый для синтеза других витаминов и способствующий выведению токсинов.Осторожными с капустой нужно быть при гастрите или язве.Репчатый лукВыводит из организма вредные токсины, жировые завалы, нормализует холестерин.Можно есть в сыром виде в салатах или делать луковый суп. Противопоказан при гипертонии, астме, болезни печени.