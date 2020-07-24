Испанский диетолог назвал простой продукт, который поможет похудеть
По словам специалиста, несмотря на то, что у этого продукта нет жиросжигающих свойств, его необходимо включить в диету.
Санчес настоятельно рекомендует употреблять вареные яйца на завтрак. В результате утром организм получит необходимые питательные вещества. По его словам, увеличение потребления белка помогает человеку надолго насытиться.
«Тем самым снижается общее потребление калорий», – подчеркнул диетолог.
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