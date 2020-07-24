Какие сигналы посылает печень при большой токсикации
В первую очередь токсикация печени может проявляться на коже. Дефицит белков, жиров или воды в организме обычно приводит к увеличению чувствительности кожных покровов. Кожа может начать чесаться и шелушиться. В таком случае не будут помогать различные средства по уходу за кожей, поскольку их эффект будет очень кратковременным.
Печень является частью пищеварительной системы, поэтому влияет на кал и мочу. Любые изменения в печени сразу же отражаются на продуктах жизнедеятельности человека. При большом количестве токсинов в печени кал и моча приобретают более темный оттенок.
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