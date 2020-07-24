Сомнолог София Черкасова рекомендует отказаться от ватных подушек

Для того, чтобы сон позволял организму восстановить силы в полном объеме, нужно уделять внимание не только его продолжительности, но и качеству. Для этого, как отметила сомнолог София Черкасова в беседе с корреспондентами сетевого издания Nation News, необходимо обзавестись хорошими матрасом и подушкой."Матрас должен быть прежде всего комфортным, но нужно помнить и о важности его ортопедических качеств. Он должен хорошо распределять давление, создаваемое телом, то есть — не проваливаться, а равномерно принимать на себя давление каждого участка тела. Сегодня на рынке масса качественных матрасов, поэтому выбрать, безусловно, есть из чего", — сказала Черкасова.Не меньшую, чем матрас, важность, представляет собой подушка. Она, по словам Черкасовой, должна быть средней по высоте (8-14 см), чтобы шея не изгибалась и не искривлялась ось позвоночника. Специалист посоветовала отказаться от подушек с ватными наполнителями, так как в вате быстро заводятся микроорганизмы и плесневые грибки, плюс, этот материал слишком сильно впитывает запахи."Важно пользоваться хорошим постельным бельем. Оно должно дышать, осуществляя теплообмен и впитывая влагу. Этим требованиям удовлетворяет белье из хлопка и льна, а также бамбуковое белье. Самое дорогое — шелковое белье, но некоторые люди не могут спать на нем из-за того, что оно скользит", — добавила эксперт.