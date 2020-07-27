5 лучших растительных источников белка после тренировок

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После интенсивных тренировок для восстановления мышц и увеличения их объема требуется много белка. И вот наилучшие растительные источники этого компонента для тех, кто предпочитает вегетарианское питание.Чечевица. Она не только содержит белок, но является великолепным источником волокон, фолатов, магния и железа. В одной чашке приготовленной чечевицы объёмом 240 мл содержится 18 г белка. Также здесь 50% суточной рекомендованной дозы волокон. В дополнение к этому, чечевица содержит изрядное количество антиоксидантов и других полезных для здоровья растительных компонентов.Соевое молоко. Оно изготовляется из сои и часто продвигается в качестве вегетарианской альтернативы коровьего молока. В чашке неподслащенного соевого молока 7 г белка. Соя содержит все необходимые аминокислоты, которые есть в мясе, рыбе и молоке. Это продукт, не содержащий холестерина и имеющий низкое количество насыщенного жира. Перед нами великолепный источник калия, который можно обогащать витаминами и минералами вроде кальция и витамина D.Киноа. Часто этот продукт называют цельнозерновым, но в реальности перед нами семена. Великолепный источник растительного белка и волокон. В одной чашке приготовленного киноа 8 г белка и 5 г волокон. В отличие от других растительных белков, киноа содержит все 9 аминокислот, что делает его полноценным. Не содержит глютена, это безопасный источник белка для жертв целиакии.Фасоль. Ещё один исключительный источник белка - в 100 г фасоли 24 г белка, здесь также много волокон, магния, фосфора, витамина В1, железа, калия и магния. Несколько исследований показали, что фасоль и другие бобовые уменьшают уровень холестерина, помогают контролировать показатели сахара в крови, снижают артериальное давление и избавляют от жира на животе.Овёс. Не полноценный, но высококачественный белок. В полчашке (120 мл) сухого овса приблизительно 6 г белка и 4 г волокон. Овёс также содержит изрядное количество магния, цинка, фосфора и фолатов.