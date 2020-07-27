Врач объяснила, почему для здоровья нужно есть суп
В каждом регионе есть свои пищевые традиции. К примеру, в средней полосе принято есть первые блюда. Гастроэнтеролог Валентина Лупанова считает, что не нужно отказываться от привычного рациона в угоду моде.
«Супы действительно улучшают процесс пищеварения за счет большого количества экстрактивных веществ. (...) Но надо обратить внимание, что в период обострения какого-либо заболевания ЖКТ бульон надо варить из нежирных сортов мяса или использовать овощной бульон», — рассказала она “КП”.
Ничего не видит страшного специалист и в привычке запивать пищу компотом или каким-либо другим напитком. Лупанова уверяет, что это не оказывает существенного влияния на процесс пищеварения.
Чего не следует делать, так это пытаться «полирнуть» язву стопочкой.
«При наличии заболеваний органов пищеварения, особенно в период обострения, не то что стопка беленькой запрещена, следует отказаться от крепкого кофе и чая», — советует гастроэнтеролог.
Она объяснила, что горячительные напитки повышают секрецию в желудке, что только усугубляет течение болезни.
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