Кондиционеры способны распространять коронавирус на большие расстояния
К такому выводу пришли специалисты после случая, который произошел в Германии на одном из мясокомбинатов. В мае там заболели коронавирусом почти полторы тысячи сотрудников.
Ученые из Центра по исследованию инфекционных заболеваний имени Гельмгольца в Брауншвейге провели ряд исследований и установили, что причиной массового заражения стала система кондиционирования воздуха на предприятии.
"Результаты нашего исследования показывают, что низкая температура, слабый приток свежего воздуха и постоянная циркуляция воздуха через систему кондиционирования способствовали передаче вируса SARS-CoV-2 на большие расстояния", - рассказал профессор Адам Грюндхофф.
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