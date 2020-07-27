Кондиционеры способны распространять коронавирус на большие расстояния

Даже самые обычные кондиционеры способны существенно увеличивать расстояние, на котором коронавирус передается от человека к человеку. Современные системы кондиционирования могут привести к массовым заражениям людей, которые находятся друг от друга на большом расстоянии и даже в других зданиях.К такому выводу пришли специалисты после случая, который произошел в Германии на одном из мясокомбинатов. В мае там заболели коронавирусом почти полторы тысячи сотрудников.Ученые из Центра по исследованию инфекционных заболеваний имени Гельмгольца в Брауншвейге провели ряд исследований и установили, что причиной массового заражения стала система кондиционирования воздуха на предприятии."Результаты нашего исследования показывают, что низкая температура, слабый приток свежего воздуха и постоянная циркуляция воздуха через систему кондиционирования способствовали передаче вируса SARS-CoV-2 на большие расстояния", - рассказал профессор Адам Грюндхофф.