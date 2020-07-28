Врач объяснил, почему людям с ожирением не нужны диеты
«Ожирение является болезнью, которую следует лечить медикаментозно, а не диетами и прочими гастрономическими ограничениями», - заявил Ковальков в интервью радио Sputnik.
Врач уточнил, что использование диет оправданно только при увеличении веса у здоровых людей. Что касается ожирения, то важно прежде всего понимать: это не эстетическая проблема, а болезнь, которая входит в классификацию медицинских заболеваний.
«Если вы больны ожирением, то будете набирать вес, что бы ни делали. Даже если станете голодать», - заметил специалист.
Поэтому, продолжил Ковальков, людям с ожирением нужно не сидеть на диетах, а непременно обращаться к врачам – так же, как это происходит при других заболеваниях. Он уточнил: хотя употребление определенных продуктов может способствовать увеличению массы тела, ожирение развивается не по этой причине.
«Ожирение может быть обусловлено наследственной предрасположенностью или влиянием первых годов жизни, но обычно это – дисбаланс жиросжигающих и жиронакапливающих гормонов. Данное нарушение может успешно вылечиваться медиками», – объяснил диетолог.
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