Врач объяснил, почему людям с ожирением не нужны диеты

Российский врач-диетолог Алексей Ковальков заявил, что людям с ожирением не нужно прибегать к диетам, поскольку это в их случае совершенно не эффективно. Медик объяснил: диеты не лечат главной причины данной патологии – гормонального нарушения.«Ожирение является болезнью, которую следует лечить медикаментозно, а не диетами и прочими гастрономическими ограничениями», - заявил Ковальков в интервью радио Sputnik.Врач уточнил, что использование диет оправданно только при увеличении веса у здоровых людей. Что касается ожирения, то важно прежде всего понимать: это не эстетическая проблема, а болезнь, которая входит в классификацию медицинских заболеваний.«Если вы больны ожирением, то будете набирать вес, что бы ни делали. Даже если станете голодать», - заметил специалист.Поэтому, продолжил Ковальков, людям с ожирением нужно не сидеть на диетах, а непременно обращаться к врачам – так же, как это происходит при других заболеваниях. Он уточнил: хотя употребление определенных продуктов может способствовать увеличению массы тела, ожирение развивается не по этой причине.«Ожирение может быть обусловлено наследственной предрасположенностью или влиянием первых годов жизни, но обычно это – дисбаланс жиросжигающих и жиронакапливающих гормонов. Данное нарушение может успешно вылечиваться медиками», – объяснил диетолог.