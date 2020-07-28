Диетологи запретили пить кофе по утрам
Специалисты считают, что нужно навсегда отказаться от употребления кофе на голодный желудок, так как этот напиток может раздражать стенки желудка, повышая кислотность секрета, и привести к появлению хронических заболеваний.
Лучше заменить кофе чистой водой с добавлением небольшого количества меда или лимона — это поможет улучшить пищеварительные процессы.
Не советуют диетологи пить утром крепкий чай и кислые свежевыжатые соки. Желательно отказаться от всех продуктов, которые могут вызвать вздутие живота, — бобовых, макарон, капусты, консервированной и жирной пищи.
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