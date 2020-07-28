Как не пополнеть? Врач рассказала о правилах употребления ягод
В своем Instagram рассказала о правилах употребления ягод, которым нужно следовать, чтобы не пополнеть на лакомстве, полном сахаров.
«Задумайтесь над тем простым фактом, что основную жировую массу на зиму медведи нагуливают на ягодках. В них содержится фруктоза, являющаяся одной из причин ожирения и даже неалкогольного цирроза печени», - предостерегла специалист.
Павлова подчеркнула, что главным правилом, как и в случае любой другой пищи, является умеренность. Допустимая порция ягод – это 200-300 граммов в день.
Другое правило: есть ягоды только после основного приема пищи, в виде десерта.
«Если будете есть их сами по себе, то только разожжете аппетит. Ни в коем случае не ешьте ягоду до основного приема пищи», - подчеркнула медик.
Кроме того, чтобы не располнеть, лучше не давить из ягоды сок, поскольку так организм рискует получить двойную дозу фруктозы, лишенную клетчатки, тормозящей выделение сахара в кровь. Соки резко повышают концентрацию глюкозы в крови, что при системном потреблении грозит возникновением воспаления. Их употребление способствует развитию болезней, например, подагра, уточнила доктор.
Вдобавок врач рассказала, что употреблять ягоды (также сладкие фрукты) не нужно вечером – их переваривание в это время суток может стать серьезной нагрузкой, которая «надрывакт организм во время сна».
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https://www.medikforum.ru - Добавил belyash в категорию Разное
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