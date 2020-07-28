Бегать не нужно. Эксперты рассказали о пользе ходьбы для здоровья и похудения

Бег является простым и доступным способом привести в норму физическую форму, но у него есть множество противопоказаний. Поэтому эксперты рекомендуют заменить бег интенсивной ходьбой, помогающей укрепить тело и избавиться от лишнего веса. Пользу ходьбы в быстром темпе для здоровья подтвердили ученые из США.Несколько лет назад специалисты Национальной лаборатории Лоуренса Беркли (Калифорния) выяснили, что интенсивная ходьба может быть даже более результативной профилактикой болезней сердечно-сосудистой системы, чем бег. Ученые сравнили показатели здоровья людей 18-80 лет, которые предпочитают бег или ходьбу, и установили, что интенсивные прогулки снижают риск болезней сердца на девять процентов, а бег — только на четыре с половиной процента.При этом, ходьба создает существенно меньшую нагрузку на суставы, чем бег — этот фактор важен для пожилых людей, а также для людей с разными заболеваниями. Ученые говорят, что интенсивная ходьба не только укрепляет сердце, но и способствует здоровью костей, тонусу мышц, а также правильной работе всех ключевых внутренних органов. Ходьба улучшает сон, а также позволяет организму более эффективно бороться со стрессом."Для того, чтобы получить заметные результаты, нужно заниматься ходьбой по тридцать-шестьдесят минут каждый день. И речь идет не о неспешных прогулках, а об интенсивной ходьбе, от которой ваша кожа должна покрываться легкой испариной", — советуют американские ученые.