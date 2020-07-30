Россиянам рассказали о новых типах гриппа
В осенне-зимний период в России появятся новые штаммы гриппа, от которых россияне еще не делали прививки. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает РИА Новости.
«Прогноз Всемирной организации здравоохранения в том, что вирусы гриппа к нам придут такие, от которых мы не прививались ни в прошлом году, ни в предыдущие годы», — сказала глава ведомства на совещании под руководством президента России Владимира Путина.
Она отметила, что из-за новых типов гриппа, особенно остро встает вопрос вакцинации. При этом на совещании обсудили, что прививка должна делаться добровольно.
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