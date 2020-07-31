Завтрак против гипертонии. Лучшая комбинация продуктов для снижения давления

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Специалисты советуют сделать йогурт, ягоды, темный шоколад и овес частью основного завтрака – по их словам, такая комбинация продуктов является одной из лучших для снижения высокого давления.Гипертония, названная «молчаливым убийцей» за способность развиваться незамеченной, очень чувствительна к рациону питания, констатируют ученые. Чтобы успешно ей противостоять, они рекомендует употреблять на завтрак минимум три ложки натурального или греческого йогурта. Исследование Американской кардиологической ассоциации показало, что люди среднего возраста, употреблявшие пять или более порций йогурта - в неделю имели более низкий риск пострадать от свойственных гипертонии проблем с кровяным давлением. У людей, регулярно употребляющих йогурт на завтрак, повышенное давление регистрируется на 20% реже, чем у тех, кто не ест его.Помимо этого, в миску с йогуртом эксперты рекомендуют добавлять ягоды и бананы. Содержащиеся в ягодах вещества флавоноиды доказано содействуют снижению артериального давления. Что касается банана, насыщенность минералом калием делает его одним из лучших борцов с гипертонией. По данным Американской кардиологической ассоциации, калий уменьшает действие натрия (соли). Слишком много соли, циркулирующей в организме, может значительно увеличить показания артериального давления.Еще один ингредиент полезной комбинации для завтрака – это темный шоколад. Научный журнал BMC Medicine опубликовал обзор 15 исследований: его данные подтверждают большую пользу продукта в деле снижения высокого давления, обусловленную влиянием на сосуды полифенольных соединений какао. Эксперименты продемонстрировали, что богатый какао темный шоколад снижает кровяное давление у людей с гипертонией в отличие от плацебо.В довершение добавьте к своей комбинации продуктов для завтрака немного овса. Его клетчатка (бета-глюкан) также эффективна для снижения показания артериального давления.«Сделав эти мощные ингредиенты – йогурт, ягоды, темный шоколад и овес – регулярной комбинацией своего завтрака, вы начнете утро лучшим способом понизить кровяное давление», - цитирует специалистов издание Express Health.