Ученые опровергли пользу продуктов с антиоксидантами

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Лучше сохранять меру.Продукты, богатые антиоксидантами, такие как черный чай, шоколад, орехи и ягоды, могут повысить риск развития некоторых видов рака, передает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.К такому выводу пришла группа исследователей из Центра иммунологии и исследований рака имени Лаутенберга при Еврейском университете в Иерусалиме.— Тщательный анализ выявил виновника, который заставлял рак быстро распространяться в толстой кишке: кишечная флора, которая производит метаболиты, известные как «антиоксиданты», которые в высоких концентрациях содержатся в таких продуктах, как черный чай, шоколад, орехи и ягоды, — отметили ученые.Группа исследователей под руководством профессора Инона Бен-Нерии сосредоточилась на роли кишечной микрофлоры, изучая рак желудочно-кишечного тракта, и, возможно, нашла причину, по которой только 2% раковых заболеваний развиваются в тонкой кишке, тогда как 98% — поражают толстый кишечник. Причина, по мнению ученых, кроется в главном различии между этими органами — в наличии кишечной микрофлоры. В тонком кишечнике мало бактерий, в то время как толстый кишечник населен богатой микрофлорой.— Ученые начинают обращать все более пристальное внимание на роль кишечной микрофлоры в нашем здоровье: как на ее положительный эффект, так и в данном случае на ее иногда пагубную роль в провоцировании некоторых болезней, — пояснил Бен-Нерия.Среди называемых онкологами причин возникновения рака неправильное питание встречается очень часто. Люди едят вредные продукты, пьют много алкоголя или газировки. Вот и получается повышенный риск возникновения опасных заболеваний. Чтобы уменьшить его, следует подкорректировать режим питания.