Полезные жиры: какой жир лучше принимать
Что такое полезные жиры?
К полезным жирам относится Омега-3-6-9. Содержатся в растительных (авокадо, орехи), животных продуктах (красная рыба, печень трески) и БАДах.
Печень трески – самый яркий представитель полезных жиров, часто ее используют для производства пищевых добавок. Дополнительно в состав могут входить жирорастворимые витамины А и D, а также кислоты DHA и EPA.
Укрепляющее действие
Полезные органические вещества укрепляют иммунитет, снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, делают кожу красивой и упругой. Соблюдать норму омега особенно важно для женского здоровья. При недостатке жиров возникают сбои в менструальном цикле, появляются проблемы с кожей, ухудшается зрение.
Омега 3-6-9 ускоряют метаболизм, нормализуют уровень глюкозы в крови, снижают вредный холестерин, препятствуют развитию сахарного диабета второго типа. Улучшают усвоение витаминов А и D, предупреждают развитие авитаминоза. Омега-3, содержащаяся в печени трески, снижает риск развития болезни Альцгеймера и старческой деменции.
Предостережения
Перед приемом комплекса проконсультируйтесь у доктора, если у вас есть следующие проблемы со здоровьем:
• камни или песок в почках и мочевыводящих путях;
• заболевания щитовидной железы;
• нарушения свертываемости крови;
• индивидуальная непереносимость.
С осторожностью принимать комплекс Омега 3-6-9 следует во время планирования беременности. В качестве альтернативы без опаски можно употреблять бобы и чечевицу, они тоже содержат большое количество микро- и макроэлементов, жирных кислот и белков.
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