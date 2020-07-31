Полезные жиры: какой жир лучше принимать

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Их принято разделять на вредные (повышающие уровень холестерина) и здоровые (снижающие уровень холестерина). В магазинных продуктах содержится большое количество трансжиров, которые могут быть опасны для организма. Они провоцируют развитие сердечно-сосудистых заболеваний и ожирение. Их употребление стоит сократить и лучше отдать предпочтение ненасыщенным жирам.Что такое полезные жиры?К полезным жирам относится Омега-3-6-9. Содержатся в растительных (авокадо, орехи), животных продуктах (красная рыба, печень трески) и БАДах.Печень трески – самый яркий представитель полезных жиров, часто ее используют для производства пищевых добавок. Дополнительно в состав могут входить жирорастворимые витамины А и D, а также кислоты DHA и EPA.Укрепляющее действиеПолезные органические вещества укрепляют иммунитет, снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, делают кожу красивой и упругой. Соблюдать норму омега особенно важно для женского здоровья. При недостатке жиров возникают сбои в менструальном цикле, появляются проблемы с кожей, ухудшается зрение.Омега 3-6-9 ускоряют метаболизм, нормализуют уровень глюкозы в крови, снижают вредный холестерин, препятствуют развитию сахарного диабета второго типа. Улучшают усвоение витаминов А и D, предупреждают развитие авитаминоза. Омега-3, содержащаяся в печени трески, снижает риск развития болезни Альцгеймера и старческой деменции.ПредостереженияПеред приемом комплекса проконсультируйтесь у доктора, если у вас есть следующие проблемы со здоровьем:• камни или песок в почках и мочевыводящих путях;• заболевания щитовидной железы;• нарушения свертываемости крови;• индивидуальная непереносимость.С осторожностью принимать комплекс Омега 3-6-9 следует во время планирования беременности. В качестве альтернативы без опаски можно употреблять бобы и чечевицу, они тоже содержат большое количество микро- и макроэлементов, жирных кислот и белков.