Врач объяснил, почему немеют руки

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Врач-остеопат, краниопостуролог Владимир Животов рассказал, с чем связано чувство онемения в руках, и какие процедуры помогут избавиться от этого неприятного ощущения.Онемение рук связано с тем, что обеспечивающие чувствительность нервы сдавливаются за счет окружающих их структур — мышц, связок, фасций.Состояние часто вводит в заблуждение, и человек начинает искать причину непосредственно в самой руке или пальцах. На самом деле проблема находится выше и дальше — в области шеи, подчеркивает врач.При смещении позвонков, напряжении мышц и мягких тканей шеи, которые встречаются только после травм черепа, происходит сдавление нервных стволов от шейных спинномозговых нервов, которые идут в сторону руки.«Люди часто отмечают, что у них немеет какой-то один палец, или его участок, или тыльная части ладони, или, наоборот, ладонная поверхность. Это связано с тем, какой именно нервный корешок, какая его часть ущемилась», — поясняет остеопат.Ситуация усугубляется, если была местная травма — например, вывих запястья или перелом костей руки. Работа с монотонной нагрузкой усиливает напряжение мышц. Вместе с тем усиливается онемение.При сильных ударах головой страдают мягкие ткани шеи и шейные позвонки. Мышцы и связки растягиваются, позвонки смещаются со своего места. Череп, будучи эластичной структурой, немного меняет свою конфигурацию, деформируется.«Это еще раз доказывает, что именно предшествующие травмы, вызвавшие смещение костей черепа и позвоночника, являются той причиной, которая впоследствии приводит к онемению рук», — подчеркнул эксперт.Основными методами самопомощи при онемении рук Владимир Животов назвал растяжение и согревание мягких тканей шеи. Это спорт, растяжки, сауна и баня.