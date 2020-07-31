Эксперт рассказал, при каких болезнях полезно есть персики

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Персики – одни из самых любимых россиянами летних фруктов. Они не только вкусные, но и полезные, особенно при некоторых заболеваниях.О полезных свойствах персика рассказал преподаватель Пятигорской государственной фармацевтической академии, профессор Валерий Мелик-Гусейнов.По его словам, плоды усиливают секреторную деятельность пищеварительных желёз и, таким образом, способствуют перевариванию жирной пищи. Кроме того, они обладают противорвотным эффектом.Плоды персика рекомендуется есть при гастритах с пониженной кислотностью и энтероколитах, печёночным и истощённым больным в качестве питательного и общеукрепляющего средства. Также эти фрукты полезны при заболеваниях сердечно-сосудистой системы и органов дыхания.Хорошие свойства есть не только у плодов, но и у листьев персика. Так, водные извлечения из листьев и цветков растения можно использовать для лечения сахарного диабета, а также в качестве антигельминтного средства. Из свежих листьев также можно приготовить кашицу и прикладывать ее к ранам при абсцессах, фурункулах, ожогах, при нейродерматитах и других кожных заболеваниях, пишет газета «Аргументы и факты».