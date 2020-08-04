Какова вероятность заражения COVID-19 в поезде?

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Ученые из Великобритании проанализировали частоту заражений среди пассажиров высокоскоростных междугородних поездов в Китае и выяснили, что вероятность заражения от инфицированного пассажира увеличивается в 10 раз при нахождении с ним в одном ряду.Используя данные китайских органов здравоохранения и расписание железных дорог высокоскоростных поездов класса G с середины декабря до конца февраля, ученые выявили 2334 «индексных пациента» - пассажиров, у которых появились симптомы коронавируса в течение 14 дней после поездки. Исследователи также сумели определить более 72 093 пассажиров, сидевших в трех ближайших рядах от этих людей.Согласно исследованию, 234 пассажира из 72 093, сидевших рядом с «индексными пациентами», в конечном итоге получили положительный тест на COVID-19. Таким образом, частота заражений, или «коэффициент атаки», как назвали его авторы исследования, составила 0,32%. Люди, сидевшие на соседних креслах рядом с «индексными пациентами» заражались на 3,5% чаще. Частота «атак» коронавируса на пассажиров, сидевших в одном ряду с заболевшим, составляла 1,5% или более чем в 10 раз выше чем у тех, кто сидел впереди и позади. При этом показатели заражения практически не различались у пассажиров, сидевших в одном ряду с инфицированным с теми, кто сидел на двух ближайших рядах. Обе эти группы заражались чаще, чем пассажиры, которых разделяли с «индексным пациентом» три ряда.Исследователи выдвинули несколько теорий о том, почему пассажиры в одном ряду больше подвержены заражению. Возможно, на распространение вируса влияет наличие или отсутствие сидений без подголовников. Кроме того, пассажиры в одном ряду больше взаимодействуют друг с другом при посадке и во время остановок. Ученые также учли, что семьи и компании чаще всего садятся рядом, больше разговаривают и контактируют друг с другом.Выяснилось также, что на частоту заражений никак не повлияло расположение мест, то есть пассажиры, сидящие у окна, посередине или в проходе, заражались с одинаковой частотой. Исследование также не подтвердило возможность заражения через поверхности — ученые выявили 1342 случая, когда пассажир занял место, которое только что освободил «индексный пациент», и только у одного из них позже подтвердился COVID-19. А вот продолжительность поездки была серьезным фактором — частота инфекционных «атак» увеличивалась на 0,15% с каждым часом, проведенным в пути.Отметим, что эти данные достаточно относительны, поскольку у исследователей нет стопроцентной уверенности в том, что все 234 пассажира заразились именно в поезде после контакта с «индексным пациентом». Кроме того, при анализе информации не были учтены случаи, когда пассажиры поменялись с кем-то местами. Однако исследователи считают, что полученные данные подчеркивают важность социального дистанцирования и других профилактических мер во время пандемии.«Во время вспышек заболеваний необходимо принимать меры для снижения риска передачи в общественном пространстве и других ограниченных пространствах, в том числе через увеличение расстояния между сидениями. Пассажиры должны быть разделены минимум 2 сидениями в одном ряду, время в пути не должно превышать 3 часов», - пишут авторы исследования.