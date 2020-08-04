Ряд простых правил поможет спастись от старческого слабоумия
Также опасны перенесенные травмы головы, злоупотребление алкоголем и проживание в экологически неблагополучных районах. Чтобы предотвратить развитие деменции, следует поддерживать артериальное давление в рамках нормы (не более 130 миллиметров). А при потере слуха не стоит стесняться прибегать к помощи слуховых аппаратов. Следует воздерживаться от курения, даже пассивного, выбирать экологически чистые места проживания, избегать травм головы, отказаться от работы, связанной с опасностью падения.
Эксперты рекомендуют снизить объемы потребления алкоголя, чаще гулять и физически нагружать тело, а также снизить вес для предотвращения развития диабета. Согласно последней статистике Всемирной организации здравоохранения, в мире проживает примерно 50 миллионов человек с деменцией. К 2050 году их будет 152 миллиона. Преимущественно проблемы отмечаются у людей со средними и низкими доходами (две трети всех больных).
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
http://www.meddaily.ru - Добавил valyuha в категорию Неврология
Добавить комментарий