Ряд простых правил поможет спастись от старческого слабоумия

Университетский колледж Лондона выделил 12 главных причин развития слабоумия в пожилом возрасте и составил рекомендации, которые позволяют снизить соответственный риск почти на 50%, пишет ТАСС. Факторы риск деменции: низкий уровень образования, невысокий социальный статус, ограничения в социальном взаимодействии, проживание в глухих районах, ослабление слуха и существенное злоупотребление курением в пожилом возрасте. Эти факторы составляют примерно пятую часть всех рисков развития деменции.Также опасны перенесенные травмы головы, злоупотребление алкоголем и проживание в экологически неблагополучных районах. Чтобы предотвратить развитие деменции, следует поддерживать артериальное давление в рамках нормы (не более 130 миллиметров). А при потере слуха не стоит стесняться прибегать к помощи слуховых аппаратов. Следует воздерживаться от курения, даже пассивного, выбирать экологически чистые места проживания, избегать травм головы, отказаться от работы, связанной с опасностью падения.Эксперты рекомендуют снизить объемы потребления алкоголя, чаще гулять и физически нагружать тело, а также снизить вес для предотвращения развития диабета. Согласно последней статистике Всемирной организации здравоохранения, в мире проживает примерно 50 миллионов человек с деменцией. К 2050 году их будет 152 миллиона. Преимущественно проблемы отмечаются у людей со средними и низкими доходами (две трети всех больных).