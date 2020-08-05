Ученые рассказали об еще одном вредном свойстве никотина

Наиболее распространенный вид рака легких часто метастазирует в головной мозг. Ученые определили, что попадание метастазов именно в этот орган может способствовать употребление никотина в любом виде.Новое исследование опубликовали в Journal of Experimental Medicine.Причины, по которым опухоли метастазируют в тот или иной орган, часто остаются неизвестными ученым. Не знала наука и почему метастазы почти в 40% случаев попадают в головной мозг. В этом случае средний период выживания у пациентов составляет менее шести месяцев.Ученые из Медицинской школы Университета Уэйк Форест установили, что никотин способствует попаданию метастазов немелкоклеточного рака легких в мозг. Авторы исследования подчеркивают, что никотин – не канцерогенный компонент табачных продуктов.Ученые обследовали 281 пациента с раком легких. Они обнаружили, что у курильщиков эта опухоль метастазирует в мозг гораздо чаще.Далее на мышиной модели ученые смогли выявить механизм действия никотина, в результате которого метастазы попадают в мозг. Никотин проникает через гематоэнцефалический барьер и влияет на микроглию – иммунные клетки головного мозга. В результате глия перестает играть защитную роль и начинает способствовать раковому росту.