Названы 5 лучших групп продуктов для снижения холестерина

Существуют продукты, употребление которых эффективно способствует снижению высокого уровня холестерина в крови – фактора развития атеросклероза, ведущего к сердечным приступам и инсультам. Об этом рассказала исполнительный директор Национального исследовательского центра «Здоровое питание», диетолог Зинаида Медведева.В беседе с «Комсомольской правдой» специалистом были названы 5 лучших групп продуктов для снижения избыточного холестерина.Жирная рыба. По словам эксперта, рыба семейства лососевых, кета, горбуша, а также палтус и обычная селедка содержат целый спектр полезных веществ, оздоравливающе состояние сосудов. Омега-з кислоты, кальций, йод доказано предупреждают появление атеросклероза – сосудистой патологии, характеризуемой накоплением холестериновых бляшек.Растительные масла. Для снижения холестерина полезно употреблять в пищу оливковое, льняное, рапсовое масла, констатирует эксперт.Орехи. Согласно имеющимся научным данным, 30 граммов кешью или миндаля в день снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 30%, риска инсульта – на 46%. Медведева советует употреблять разные орехи, конкретно сердечникам для улучшения состояния сосудов – грецкие.Цельнозерновые крупы. Они отличаются высоким содержанием клетчатки, помогающей снижать уровень холестерина, тормозя его усваивание из продуктов в кишечнике, пояснила специалист.Авокадо. Составляет отдельную группу, поскольку аналогичных ему продуктов нет. Его плодам присущ уникальный вид растительного жира, состоящего из мононенасыщенных жирных кислот, действие которых обеспечивает эффект снижения повышенного холестерина и вместе с ним – уменьшения риска сосудистых заболеваний.