Как выйти из запоя в домашних условиях

Сначала разберемся в терминологии. Запой — это многодневное злоупотребление спиртными напитками, которое возникает из-за тяги к алкоголю вообще и сопровождается тревогой, бессонницей, а иногда и агрессией. Это отличает его от обычного похмельного синдрома после череды праздников, например, новогодних.«Рамблер» расскажет, как в домашних условиях выйти из этого состояния.Для запоя не нужен повод, ведь он только следствие патологической потребности в спиртных напитках. Перед запоем человек начинает без повода злиться, теряет интерес к происходящему, замыкается в себе. Период длится от нескольких дней до пары недель, но иногда и дольше. Затем человек приходит в себя и на некоторое время становится прежним. Но не стоит обманываться — болезнь (а алкогольная зависимость таковой и является) никуда не ушла, а просто затаилась до следующего запоя. Однако лечение — это длительный процесс, требующий психологических и медицинских усилий и сознательного желания покончить с вредной привычкой.Самое тяжелое последствие запоя — абстинентный синдром, который начинается после 6 часов воздержания от спиртного. Его симптомы — сильная головная боль, тошнота, повышенная температура. Через сутки добавляются судороги, резкое повышение давления, аритмия сердца, рвота и даже потеря сознания. Самое страшное проявление абстиненции — галлюцинации. Разумеется, в случае таких симптомов нужно немедленно вызвать скорую помощь.Однако если абстиненция ограничилась первичными признаками, то следующие советы помогут выйти из запоя без медиков.Прежде всего, нужно пить как можно больше жидкости — это поможет быстрее вывести токсины из организма и восполнит недостаток влаги, ведь алкоголь обезвоживает. Лучше всего подходят чай, морс, сок и обычная питьевая вода без газа. Также можно принять несколько таблеток активированного угля.Что касается питания, то стоит ограничиться нежирным бульоном и кисломолочными продуктами.Беспричинную тревогу и бессонницу лучше всего лечить простейшими успокоительными — например, экстрактом валерианы или настойкой пустырника.Также будет нелишним принимать комплексы с витаминами В1, В2 и В6, так как при многодневном алкогольном отравлении организм испытывает недостаток именно в этой группе витаминов.А вот контрастный душ и спортивные упражнения опасны, они лишь создадут дополнительную нагрузку на уже ослабленные сосуды и сердце.Помните, что выход из запоя — лишь первый шаг, а алкогольную зависимость необходимо лечить комплексно и с привлечением медиков.