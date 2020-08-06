Недосып лишает людей приятных эмоций и делает их импульсивными

Как передает Medical News Today, даже незначительный недосып может значительно повлиять на состояние человека. Норвежским университетом науки и технологий было проведено исследование с участием 52 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 35 лет. В течение 11 дней их режим сна контролировался учеными.На протяжении недели добровольцы спали в привычном режиме. Однако последние три дня они ложились спать на 2 часа позже, чем обычно, вставая при этом в стандартное для себя время. При этом по утрам проводилось тестирование на внимание и эмоциональное состояние. Что важно, добровольцам не разрешалось употреблять напитки с кофеином до прохождения тестирования.Выяснилось: утром после трех ночей с урезанной продолжительностью сна время реакции участников уменьшилось, что свидетельствовало о росте импульсивности. На протяжении трех дней недосыпа они совершали все больше и больше ошибок в тестах. Также фиксировалось снижение показателей приятных ощущений (испытывали меньше положительных эмоций).Вкупе недостаток сна может повлиять на эмоциональное благополучие человека. Когнитивные и эмоциональные проблемы повысят риск несчастных случаев. А если недосып сохранится на протяжении длительного времени, у человека ухудшится способность справляться со стрессом и негативными жизненными событиями.