Недосып лишает людей приятных эмоций и делает их импульсивными
На протяжении недели добровольцы спали в привычном режиме. Однако последние три дня они ложились спать на 2 часа позже, чем обычно, вставая при этом в стандартное для себя время. При этом по утрам проводилось тестирование на внимание и эмоциональное состояние. Что важно, добровольцам не разрешалось употреблять напитки с кофеином до прохождения тестирования.
Выяснилось: утром после трех ночей с урезанной продолжительностью сна время реакции участников уменьшилось, что свидетельствовало о росте импульсивности. На протяжении трех дней недосыпа они совершали все больше и больше ошибок в тестах. Также фиксировалось снижение показателей приятных ощущений (испытывали меньше положительных эмоций).
Вкупе недостаток сна может повлиять на эмоциональное благополучие человека. Когнитивные и эмоциональные проблемы повысят риск несчастных случаев. А если недосып сохранится на протяжении длительного времени, у человека ухудшится способность справляться со стрессом и негативными жизненными событиями.
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