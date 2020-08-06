Медики назвали три продукта для быстрого избавления организма от токсинов

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Зарубежные медики назвали 3 лучших продукта для быстрого избавления организма от токсинов. Одним из них является лимон, передает FaceNews.ua.Как пояснили врачи, есть несколько предупреждающих знаков, выдаваемых телом, которые указывают на накопление в организме токсинов, губительно сказывающихся на состоянии здоровья. Среди таких сигналов частые головные боли, увеличение веса, бессонница, чувство усталости. Чаще всего это связано со слишком большим количеством пищевых изделий, имеющим в своем составе искусственные ароматизаторы.Медики отнесли к одним из лучших продуктов орехи за счет содержания в них антиоксидантов, очищающих почки и внутренние органы. В списке достоинств также улучшение работы сердечно-сосудистой и нервной систем, мозга.Лимоны также признаны медиками одними из лучших продуктов для очищения организма за счет содержания в них витамина С. Цитрусовые активизируют защитные функции тела от воздействия свободных радикалов, тем самым предотвращая процессы старения.В этом же списке чеснок, богатый фитонцидами, серой, йодом, германием, витаминами, что в комплексе приводит к мощному оздоравливающему эффекту. Также медики напомнили о достаточном употреблении воды. Не будет лишним и добавление в рацион пробиотиков.