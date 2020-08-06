Определены лучшие продукты для здоровья полости рта и зубов

Согласно данным исследований, одним из лучших продуктом для сохранения здоровья полости рта и хорошего состояния зубов учеными был определен порошок из какао-бобов без сахара.Как сообщает Healthline, какао-крупка обладает целым рядом преимуществ, делающих ее одним из лучших продуктов для здоровья полости рта и зубов.«Полоскание рта раствором какао-бобов уничтожает бактерию, являющуюся причиной кариеса. Содержащиеся в нем полифенолы создают барьер между зубами и налетом», - констатируют ученые.Кроме того, для сохранения здоровья полости рта полезно употреблять продукты из качественного молока – они насыщены витамином К2, жизненно важным для зубов. Вошли в список лучших и продукты, содержащие комплекс витамина К2 и фосфора, – говядина, паштет из гусиной печени, яйца, куриная печень.Также было определено, что листовая зелень поддерживает жизнедеятельность полезных бактерий в ротовой полости, обеспечивает зубы большим количеством нужных им минералов. Следует есть капусту, шпинат, зелень репы, мангольд, рукколу.Жирная рыба является одним из лучших продуктов для поддержания здоровья десен, к тому же источником витамина D, важного для усвоения витаминов А и К2, укрепляющих эмаль. Вдобавок ученые рекомендуют употреблять в умеренном количестве цитрусовые – эти продукты особенно богаты витамином С, укрепляющим кровеносные сосуды и соединительную ткань во рту.