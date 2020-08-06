Врач рассказала о сезонном продукте для крепких нервов и хорошего настроения

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Сделать нервы крепче и улучшить настроения помогает употребление дыни – об этом рассказала московский врач-диетолог Антонина Стародубова. По ее словам вещества, которые содержит этот сезонный продукт, благотворно влияют на состояние нервной системы.Рассказывая об идеальном сезонном продукте для крепких нервов и хорошего настроения, главный внештатный специалист диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова выделила дыню. В ее мякоти содержатся вещества, помогающие выработке серотонина, так называемого «гормона счастья», обеспечивающего человеку здоровые эмоциональные реакции, способность расслабляться и радоваться, легче переносить напряжение и рутинные стрессы.«В состав дыни входит большое количество витаминов, фолиевая кислота, бета-каротин и много минералов. Благодаря этому набору, продукт также оказывает антиоксидантное действие, улучшает работу сердечно-сосудистой системы, является профилактикой рака», - рассказала врач.При этом Стародубова подчеркнута, что употреблять сезонный бахчевой продукт нужно умеренно и строго при отсутствии противопоказаний. Прежде всего, дыня не рекомендуется при избыточном весе, сахарным диабете, обострениях заболеваний желудочно-кишечного тракта.Но и при отсутствии данных заболеваний съедать ее нужно в количестве не более 300-400 граммов за день, поскольку дыня имеет высокий гликемический индекс, то есть, быстро насыщает организм углеводами. Злоупотребление ею чревато лишним весом и ожирением, предупредила врач.