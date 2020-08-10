Исследование выявило идеальный продукт для мозга

По данным исследования, проведенного в США, одним из самых полезных продуктов для мозга является молоко – благодаря молочным углеводам улучшается его функционирования. О находке ученых пишет журнал Current Developments in Nutrition.Молоко при отсутствии непереносимости лактозы может быть идеальным продуктом для поддержания мозга в хорошем состоянии. Новое исследование Медицинского центра Университета Канзаса выявило его положительный эффект на когнитивную деятельность.В этом проекте участники, 44 взрослых человека, пили яблочный сок, молоко и воду. Вода служила контрольной переменной, а два других напитка – источником углеводов. Ученые установили, что молоко помогает людям лучше справляться с тестами, требующими умственного напряжения.Исследование выявило, что более высокое потребление молочных продуктов связано с ростом концентрации в мозге антиоксиданта глутатиона , используемого для борьбы с окислительным стрессом.«У людей, употреблявших три порции молочных продуктов в день, уровень антиоксидантов был примерно на 30 процентов выше, чем у тех, кто употреблял менее половины порции», - сообщается в публикации.На вопрос, как потребление молочных продуктов может привести к увеличению глутатиона в мозге, исследователи отвечают, что это может быть связано с аминокислотой цистеином, которой насыщены молочные продукты. Цистеин играет важную роль в производстве глутатиона. Кроме того, «молочка» насыщена кальцием и рибофлавином – эти вещества тоже поддерживают его высокий уровень.Учитывая эти результаты, употребление достаточного количества молочных продуктов следует считать очень важным для сохранения здоровья мозга, резюмируют научные специалисты.«Употребляя молоко, вы лучше удовлетворяете потребности мозга в питательных веществах», - констатируют они.Теперь ученые хотят определить идеальное для употребления молока время, чтобы сделать его позитивное влияние на когнитивное здоровье максимально сильным.