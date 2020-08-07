Почему дергается глаз?

Подергивания век или миокимия — это повторяющиеся непроизвольные спазмы мышц век. Как правило, это происходит по очень простым и легко устранимым причинам, но иногда дергающийся глаз может принести много дискомфорта и быть симптомом хронического расстройства.Как правило, подергивание верхнего или нижнего века (а иногда обоих сразу) возникает внезапно и продолжается несколько секунд или минут. Иногда это происходит эпизодами в течение нескольких дней, после чего веки «успокаиваются» на несколько недель или даже месяцев.Вот что может вызвать подергивания век:раздражение глаз;напряжение век;усталость;недостаток сна;чрезмерная физическая нагрузка;побочные эффекты некоторых лекарств;стресс;употребление алкоголя или кофеина, курение.Если спазмы становятся хроническими, у вас может возникнуть так называемый «доброкачественный эссенциальный блефароспазм», который выражается в неконтролируемом подмигивании или моргании. Как правило, это состояние поражает оба глаза. Примечательно, что доброкачественный эссенциальный блефароспазм чаще возникает у женщин, чем у мужчин.Точную причину возникновения этого состояния ученые не установили, однако некоторые факторы могут усугубить это состояние:блефарит или воспаление века;конъюнктивит;сухие глаза;ветер, яркий свет, солнце или загрязненный воздух;сильная усталость;светочувствительность;продолжительный стресс;избыточное употребление алкоголя или кофеина, курение.Со временем доброкачественный эссенциальный блефароспазм может ухудшиться и вызвать нечеткость зрения, повышенную чувствительность глаз к свету и спазмы лицевых мышц. Наиболее эффективно это состояние лечат с помощью инъекций ботокса, который снимает сильные спазмы на несколько месяцев. В тяжелых случаях пациентам требуется операция по удалению некоторых мышц и нервов век (миэктомия).Когда пора бежать к врачу?Как правило, миокимия крайне редко требует неотложной медицинской помощи. Однако хронические спазмы век могут быть симптомом серьезного заболевания головного мозга или нервной системы. Вам необходимо обратиться к врачу в том случае, если подергивания век сопровождаются следующими симптомами:Один глаз или оба глаза красные, опухшие, есть необычные выделения;Верхнее веко опущено;Веко полностью закрываются при каждом спазме;Подергивания продолжаются несколько дней подряд без перерыва;Спазмы начинают влиять на другие части лица.Как помочь себе самостоятельно?В большинстве случаев спазмы век проходят без какого-либо вмешательства. Но вы можете довольно быстро избавиться от этого состояния или предотвратить его. Как мы помним, чаще всего глаз дергается из-за стресса, усталости и чрезмерного употребления кофеина, алкоголя и табака. Вот что вы можете сделать:Пейте меньше кофеиносодержащих и алкогольных напитков;Бросьте курить:Высыпайтесь;Закапывайте глаза натуральной слезой;При появлении спазма приложите теплый компресс к глазам.Если вы хотите избавиться от подергивания век всерьез и надолго, попробуйте вести «дневник наблюдений» и отмечать, какие причины могли вызвать спазмы. Например, из-за недосыпа, большого количества алкоголя или стресса на работе. Так вам будет проще минимизировать риски возникновения этого состояния.