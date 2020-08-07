Немецкие эксперты назвали продукты, наиболее богатые витамином С
Так, в частности, особое внимание следует обратить на шиповник, в плодах которого содержится огромное количество витамина С. Плюс к этому он обладает еще и противовоспалительным действием.
Настоящим кладезем полезных веществ является и облепиха, которая по содержанию витамина С также значительно превосходит цитрусовые.
Обычная крапива, которую многие считают сорняком, тоже содержит огромное количестве полезных веществ и витаминов, причем, по содержанию витамина С она уступает только шиповнику и облепихе. Ее полезные свойства были не только проверены веками, но и доказаны современными исследованиями.
Высокое содержание витамина С отмечается также в черной смородине, черемше, петрушке, хрене, брюссельской, кудрявой, краснокочанной и цветной капусте, брокколи, кольраби, фенхеле, а также шпинате.
При этом все эти продукты, кроме собственно содержания витамина С, также очень богаты и другими полезными микроэлементами и витаминами и несут огромную пользу для организма.
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