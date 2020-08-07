Немецкие эксперты назвали продукты, наиболее богатые витамином С

Принято считать, что наибольшее количество витамина С находится в цитрусовых. Однако, как пишет издание «НьюИнформ», далеко не только они способны обеспечить организм этим питательным веществом, причем многие из них являются более доступными, чем цитрусовые.Так, в частности, особое внимание следует обратить на шиповник, в плодах которого содержится огромное количество витамина С. Плюс к этому он обладает еще и противовоспалительным действием.Настоящим кладезем полезных веществ является и облепиха, которая по содержанию витамина С также значительно превосходит цитрусовые.Обычная крапива, которую многие считают сорняком, тоже содержит огромное количестве полезных веществ и витаминов, причем, по содержанию витамина С она уступает только шиповнику и облепихе. Ее полезные свойства были не только проверены веками, но и доказаны современными исследованиями.Высокое содержание витамина С отмечается также в черной смородине, черемше, петрушке, хрене, брюссельской, кудрявой, краснокочанной и цветной капусте, брокколи, кольраби, фенхеле, а также шпинате.При этом все эти продукты, кроме собственно содержания витамина С, также очень богаты и другими полезными микроэлементами и витаминами и несут огромную пользу для организма.