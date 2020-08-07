Смотри в оба: 8 самых важных витаминов для здоровья глаз

Человеческий глаз — это сложнейший орган, для функционирования которого необходимо множество витаминов и питательных веществ. Проверьте, достаточно ли в вашем рационе продуктов, необходимых для хорошего зрения.Диабетическая ретинопатия, возрастная дегенерация желтого пятна, глаукома и катаракта и другие заболевания глаз, возникают под влиянием огромного количества факторов, в том числе — питания и дефицита витаминов.Все эти витамины и питательные вещества помогут вам сохранить хорошее зрение на долгие годы:Витамин АЭто самый главный витамин для наших глаз, ведь он поддерживает чистоту роговицы и входит в состав родопсина — основного зрительного пигмента. К счастью, дефицит витамина А редко встречается в развитых странах, но если он есть, это может привести ксерофтальмии — прогрессирующему заболеванию глаз, которое может привести к необратимой слепоте.Диета с высоким содержанием витамина А также может помочь защитить глаза и от других заболеваний, таких как катаракта и возрастная дегенерация желтого пятна.Примечательно, что витамин А рекомендуется употреблять не в виде биологически активных добавок, а с продуктами, которые его содержат — батат, листовая зелень, болгарский перец.Витамин ЕВитамин Е — это мощный антиоксидант, который защищает клетки организма от повреждения свободных радикалов.Исследование, которое проводилось семь лет с участием 3640 человек с возрастной дегенерацией желтого пятна показало, что ежедневный прием 400 МЕ витамина E и нескольких других питательных веществ снижает риск прогрессирования заболевания до поздних стадий на 25%. Известно также, что диета с высоким содержанием витамина Е может предотвратить развитие возрастной катаракты.Витамин Е содержат орехи, семена, растительные масла, листовая зелень, авокадо и лосось.Витамин СЭто еще один сильный антиоксидант, защищающий организм от вредоносного воздействия свободных радикалов. Кроме того, витамин С необходим для выработки коллагена — белка, составляющего основу соединительной ткани организма, в том числе роговицы и склеры. Известно также, что витамин С может снизить риск развития катаракты до 75%.Цитрусовые и тропические фрукты, сладкий перец, брокколи и листовая капуста являются бесценным источником витамина С. Его также можно употреблять в виде биологически активных добавок.Рибофлавин (витамин В2)Это один из наиболее важных водорастворимых витаминов, который участвует во многих биохимических процессах в организме. Рибофлавин также может снизить окислительный стресс и снизить риск развития катаракты на 31-51%.Медики рекомендуют употреблять ежедневно не менее 1,1–1,3 мг рибофлавина. Это довольно просто, поскольку он содержится во многих доступных продуктах, которые мы едим каждый день — овсянке, йогурте, молоке, говядине и обогащенных злаках.Ниацин (витамин В3)Ученые доказали профилактическую роль в предотвращении глаукомы — заболевания, при котором повреждается зрительный нерв глаза. При этом добавки с содержанием ниацина следует принимать с большой осторожностью, поскольку в больших количествах он может оказывать неблагоприятное воздействие на глаза и вызывать помутнение зрения, повреждение желтого пятна и воспаление роговицы.А вот употреблять продукты с высоким содержанием витамина В3 можно и нужно, если у вас нет нет никаких противопоказаний и аллергических реакций. Это говядина, мясо птицы, рыба, грибы, арахис и бобовые.Лютеин и зеаксантинЛютеин и зеаксантин являются важными каротиноидами — это группы полезных соединений, синтезируемых растениями. Оба этих каротиноида содержатся в желтом пятне и сетчатке глаз, где они помогают фильтровать потенциально опасный синий свет, тем самым защищая их от повреждений .Несколько исследований показывают, что эти растительные соединения могут предотвратить катаракту и замедлять прогрессирование дегенерации желтого пятна. Кроме того, лютеин может улучшить зрение при катаракте.Биологически активные добавки с содержанием лютеина и зеаксантина вам могут и не понадобиться, достаточно почаще есть фрукты и овощи, в том числе шпинат и листовую капусту.Омега-3Жиры Омега-3 обладают противовоспалительными свойствами, которые играют важную роль в профилактике диабетической ретинопатии. Известно, что диета с высоким содержанием жирной рыбы может защитить от этого заболевания. Омега-3 также показана людям с синдромом сухого глаза, так как способствует увеличению выработки слезы.Чтобы увеличить содержание жирных кислот Омега-3 в организме, необходимо включить в рацион рыбу, льняное семя, семена чиа, сою и орехи. Омега-3 также содержится в оливковом и рапсовом маслах.Тиамин (витамин В1)Тиамин играет важнейшую роль в функционировании клеток организма и превращении пищи в энергию. Исследование с участием 2900 австралийцев показало, что диета с высоким содержанием тиамина снижает риск возникновения катаракты на 40%. Этому также способствуют витамин А, ниацин и рибофлавин.Тиамин содержится в цельном зерне, мясе и рыбу. Кроме того, его часто добавляют в сухие завтраки, хлеб и макаронные изделия.