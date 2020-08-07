Витамин D помогает избавиться от головокружения
Авторы научной работы проанализировали информацию о состоянии здоровья почти тысячи пациентов с ДППГ, которые проходили физиотерапевтическое лечение. Участников исследования разделили на две группы, одна из которых дважды в день получала витамин D и кальций, а вторая — таблетки-"пустышки" (плацебо).
По итогам эксперимента выяснилось, что у людей из первой группы снизилась частота приступов головокружения примерно на двадцать пять процентов. Это, как отмечают авторы исследования, отличный результат, который доказывает, что эффективно лечить ДППГ можно и относительно простыми медикаментозными методами.
"Прием витамина D и кальция — простое и доступное лечение, у которого минимальные риски развития опасных побочных эффектов. Мы будем продолжать наблюдать за эффективностью такого метода терапии ДППГ", — сказал доктор Ким Джи Су, один из ведущих авторов работы. По словам ученого, доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение является одной из самых распространенных болезней вестибулярного аппарата, поражающей преимущественно женщин.
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