Витамин D помогает избавиться от головокружения

Исследователи из Южной Кореи описали методику терапии доброкачественного пароксизмального позиционного головокружения (ДППГ), основанную на применении витамина D и кальция. Статья по теме была опубликована в специализированном издании Neurology.Авторы научной работы проанализировали информацию о состоянии здоровья почти тысячи пациентов с ДППГ, которые проходили физиотерапевтическое лечение. Участников исследования разделили на две группы, одна из которых дважды в день получала витамин D и кальций, а вторая — таблетки-"пустышки" (плацебо).По итогам эксперимента выяснилось, что у людей из первой группы снизилась частота приступов головокружения примерно на двадцать пять процентов. Это, как отмечают авторы исследования, отличный результат, который доказывает, что эффективно лечить ДППГ можно и относительно простыми медикаментозными методами."Прием витамина D и кальция — простое и доступное лечение, у которого минимальные риски развития опасных побочных эффектов. Мы будем продолжать наблюдать за эффективностью такого метода терапии ДППГ", — сказал доктор Ким Джи Су, один из ведущих авторов работы. По словам ученого, доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение является одной из самых распространенных болезней вестибулярного аппарата, поражающей преимущественно женщин.