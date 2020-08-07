Симптомы мочекаменной болезни, которые нельзя игнорировать

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Это распространенная проблема.Мочекаменная болезнь — уролитиаз — заболевание, характеризующееся формированием конкрементов (камней) в почках и/или мочевых путях. Это — одно из наиболее распространенных урологических заболеваний, передает Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.uaСимптомы мочекаменной болезниБоль может варьировать от слабой, едва ощутимой, до интенсивной, трудно переносимой и требующей врачебного вмешательства. Как правило, боль то усиливается, то стихает, но полностью не проходит. Обычно импульсы жестокой боли, известной как почечная колика, продолжаются от 20 до 60 минут. Боль может возникнуть внезапно, после длительной ходьбы, тряски в транспорте, употребления большого количества жидкости, после интенсивной физической нагрузки. Боль при мочекаменной болезни может отдавать в сторону мочевого пузыря, в половой член и в мошонку (у мужчин), в половые губы (у женщин), в бедро, локализоваться в боку (в подвздошной и латеральной областях) или в нижней части живота.Кровь в моче. У большей части больных выявляется кровь в моче (гематурия). Моча может быть розовой, красноватой, но иногда кровь в моче удается обнаружить лишь с помощью экспресс-анализа или микроскопирования.Песок в моче. В моче больных можно обнаружить так называемый песок или мелкие камни.Прочие симптомы. Тошнота и рвота, боль при мочеиспускании или внезапные позывы к нему, учащенные позывы к мочеиспусканию.Кардиолог: "Пока не лопнул сосуд и не разбил инсульт, немедленно убирайте из рациона черный...