Почему физически невозможно проплакать целый день
Слезы представляют собой жидкость, выделяемую из специальных желез. Они состоят на 99% из воды, а остальное – неорганические вещества, в том числе хлорид натрия, сернокислый и фосфорнокислый кальций, карбонат натрия и магния. В слезах также есть фермент лизоцим, имеющий антибактериальные свойства, и так называемый олеамид, маслянистый слой которого не позволяет влаге испаряться.
У плача есть две очень важные функции – он уменьшает уровень стресса и физически оздоравливает человека, убивая бактерии. Врачи уверены, что плакать действительно можно довольно долго, но осуществлять подобный сброс физического напряжения круглые сутки физически невозможно. Если рыдать больше 2-3 часов, организм перейдет на новый этап – мозг впадет в состояние бессмыслия и погрузится в лечебно-оздоровительный сон. Организм просто заблокирует функцию плача.
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