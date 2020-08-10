Почему физически невозможно проплакать целый день

Каждый человек хотя бы один раз плакал, причем слезы бывают не только признаком горя, но и радости. Но существует выражение, согласно которому человек, пребывающий в ужасном расстройстве, плачет целый день, не переставая. Но может ли такое быть физиологически?Слезы представляют собой жидкость, выделяемую из специальных желез. Они состоят на 99% из воды, а остальное – неорганические вещества, в том числе хлорид натрия, сернокислый и фосфорнокислый кальций, карбонат натрия и магния. В слезах также есть фермент лизоцим, имеющий антибактериальные свойства, и так называемый олеамид, маслянистый слой которого не позволяет влаге испаряться.У плача есть две очень важные функции – он уменьшает уровень стресса и физически оздоравливает человека, убивая бактерии. Врачи уверены, что плакать действительно можно довольно долго, но осуществлять подобный сброс физического напряжения круглые сутки физически невозможно. Если рыдать больше 2-3 часов, организм перейдет на новый этап – мозг впадет в состояние бессмыслия и погрузится в лечебно-оздоровительный сон. Организм просто заблокирует функцию плача.