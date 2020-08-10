Почему диетологи советуют есть картофель именно с кожурой
Оказывается, в кожуре картофеля содержится огромное количество пищевых волокон. Именно в ней много минеральных веществ: кальций, цинк, железо, калий, тиамин, рибофлавин. Клетчатка из кожуры позволяет нормализовать пищеварение, предотвратить запоры, поддерживать баланс электролитов.
Если пациент с сахарным диабетом хочет поесть картошки, лучше всего делать это вместе с кожурой. Витамин С позволяет снижать тягу к сладкому и нормализует самочувствие. Поэтому лучше всего запекать картофель и делать это именно с кожурой.
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Добавил ignat в категорию Гастроэнтерология
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