Кому нельзя есть перловую кашу

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Перловая крупа - одна из популярных круп, которые более-менее часто появляются на нашем столе. Она известна своими полезными свойствами.Из-за повышенного содержания глютена перловую кашу нежелательно употреблять людям, склонным к метеоризму, страдающим повышенной кислотностью желудка, а также беременным женщинам. Будущему ребенку глютен не принесет вреда, но у будущей мамы в силу перестроенной системы организма может случиться кишечное расстройство.Детям перловую крупу следует вводить в рацион по достижению трехлетнего возраста.При несоблюдении меры и большом употреблении перловой каши могут возникнуть нарушения процесса пищеварения, так как данная крупа довольно тяжела для переваривания.В очень редких случаях перловая крупа может вызывать небольшие аллергические реакции у людей, чувствительных к аллергенам.