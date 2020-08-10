Кому нельзя есть перловую кашу
Из-за повышенного содержания глютена перловую кашу нежелательно употреблять людям, склонным к метеоризму, страдающим повышенной кислотностью желудка, а также беременным женщинам. Будущему ребенку глютен не принесет вреда, но у будущей мамы в силу перестроенной системы организма может случиться кишечное расстройство.
Детям перловую крупу следует вводить в рацион по достижению трехлетнего возраста.
При несоблюдении меры и большом употреблении перловой каши могут возникнуть нарушения процесса пищеварения, так как данная крупа довольно тяжела для переваривания.
В очень редких случаях перловая крупа может вызывать небольшие аллергические реакции у людей, чувствительных к аллергенам.
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https://podrobnosti.ua - Добавил Ivan в категорию Гастроэнтерология
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