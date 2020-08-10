Ипохондрия — капризы или болезнь

Врачи рекомендуют щадить ранимую психику таких людей.Ипохондриками называют людей слишком мнительных, помешанных на своем здоровье. Они так боятся заболеть, что готовы всю жизнь провести в постели, чтобы не подвергать себя придуманной сами же опасности.При этом медики признали ипохондрию вовсе не капризом, а психическим расстройством. Сейчас определение от общего расстройства сузилось до «ложной убежденности в болезни». Специалисты советуют бережнее относиться к таким людям, потому как они настолько глубоко уверены в своем тяжелом состоянии, что могут действительно довести себя до серьезного заболевания.У ипохондриков риск развития заболеваний сердца примерно на 73% выше, чем у тех, кто спокоен за свое здоровье.Норвежские ученые наглядно показали стоящую перед врачами дилемму: убедить пациента, что нынешняя тревожность никак не связана с заболеваниями сердца, зная при этом, что эта самая тревожность может увеличить риск развития одного из них.Состояние ипохондриков лучше всего описано в комедии Мольера «Мнимый больной» впервые поставленной в 1673 году. Кстати, о серьезности заболевания говорит тот факт, что высмеивающий ипохондрию драматург сам сыграл “мнимого больного” в одной из первых постановок, и так вошел в роль, что вскорости после этого умер.