Полезно при гастрите: продукты, восстанавливающие слизистую желудка

Медики назвали продукты, способные восстанавливать слизистую оболочку двенадцатиперстной кишки и желудка.

Так, кисель и рисовый отвар обволакивают стенки желудка, раздраженная слизистая восстанавливается. По словам медиков, самым полезным десертом является запеченное яблоко, содержащее много пектина. Свежее яблоко, даже натертое, может раздражать больной желудок.

В период обострения нужно исключить из рациона специи, жареное, уксус и сырые овощи, содержащие грубую клетчатку. Нужно помнить, что плохо пережеванная пища может повредить слизистую пищевода.

Гастрит — это воспаление слизистого слоя желудка, приводящее к нарушению функций этого органа. Сейчас его можно назвать заболеванием века: им болеют и взрослые, и дети.

Гастриты могут быть предвестниками рака в желудочно-кишечном тракте.

Главная причина возникновения гастрита – бактерия Helicobacterpylori, которую обнаруживают в 85% зарегистрированных случаев. Также очень часто причиной болезни служит неправильный режим питания.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Добавил student в категорию Гастроэнтерология

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь