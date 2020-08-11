Полезно при гастрите: продукты, восстанавливающие слизистую желудка

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Медики назвали продукты, способные восстанавливать слизистую оболочку двенадцатиперстной кишки и желудка.Так, кисель и рисовый отвар обволакивают стенки желудка, раздраженная слизистая восстанавливается. По словам медиков, самым полезным десертом является запеченное яблоко, содержащее много пектина. Свежее яблоко, даже натертое, может раздражать больной желудок.В период обострения нужно исключить из рациона специи, жареное, уксус и сырые овощи, содержащие грубую клетчатку. Нужно помнить, что плохо пережеванная пища может повредить слизистую пищевода.Гастрит — это воспаление слизистого слоя желудка, приводящее к нарушению функций этого органа. Сейчас его можно назвать заболеванием века: им болеют и взрослые, и дети.Гастриты могут быть предвестниками рака в желудочно-кишечном тракте.Главная причина возникновения гастрита – бактерия Helicobacterpylori, которую обнаруживают в 85% зарегистрированных случаев. Также очень часто причиной болезни служит неправильный режим питания.