Полезно при гастрите: продукты, восстанавливающие слизистую желудка
Так, кисель и рисовый отвар обволакивают стенки желудка, раздраженная слизистая восстанавливается. По словам медиков, самым полезным десертом является запеченное яблоко, содержащее много пектина. Свежее яблоко, даже натертое, может раздражать больной желудок.
В период обострения нужно исключить из рациона специи, жареное, уксус и сырые овощи, содержащие грубую клетчатку. Нужно помнить, что плохо пережеванная пища может повредить слизистую пищевода.
Гастрит — это воспаление слизистого слоя желудка, приводящее к нарушению функций этого органа. Сейчас его можно назвать заболеванием века: им болеют и взрослые, и дети.
Гастриты могут быть предвестниками рака в желудочно-кишечном тракте.
Главная причина возникновения гастрита – бактерия Helicobacterpylori, которую обнаруживают в 85% зарегистрированных случаев. Также очень часто причиной болезни служит неправильный режим питания.
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Добавил student в категорию Гастроэнтерология
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