До 60% россиян вакцинируют бесплатно

До 60% населения России, а из группы риска — до 75%, будут привиты от гриппа осенью-зимой 2020 года за государственный счет, следует из поручений по итогам совещания о готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему эпидемическому сезону, которое провел президент Владимир Путин.Если к тому времени будет зарегистрирована вакцина (процедура госрегистрации уже начата), то россиян привьют и от коронавируса. Кроме того, предписывается сохранить коечный фонд для лечения больных COVID-19 с возможностью его расширения.Президент поручил премьеру Михаилу Мишустину 1 октября доложить о результатах подготовки российского здравоохранения к осенне-зимнему эпидемическому сезону 2020–2021 годов и в дальнейшем отчитываться ежемесячно.