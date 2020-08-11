До 60% россиян вакцинируют бесплатно
Если к тому времени будет зарегистрирована вакцина (процедура госрегистрации уже начата), то россиян привьют и от коронавируса. Кроме того, предписывается сохранить коечный фонд для лечения больных COVID-19 с возможностью его расширения.
Президент поручил премьеру Михаилу Мишустину 1 октября доложить о результатах подготовки российского здравоохранения к осенне-зимнему эпидемическому сезону 2020–2021 годов и в дальнейшем отчитываться ежемесячно.
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