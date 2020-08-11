Лечение луком в носках. Лук в носки на ночь — чем полезна процедура, и как ее проводить.

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Лук репчатый — многолетнее травянистое растение, которое с давних времен применялась при лечении различных заболеваний благодаря полезным веществам, входящим в состав этого растения.В состав лукавходит сахарав (фруктоза, сахароза, мальтоза, полисахарид инулин), белки, витамины группы В, С, флавоноид кверцетин, ферменты, сапонины, минеральные соли калия (благотворно влияющим на сердечнососудистую систему человека), фосфора, железа и др., фитонциды.В луковицах и листьях имеется эфирное масло, придающее им специфический запах и острый вкус, серосодержащие соединения, йод, органические кислоты (яблочная и лимонная), слизи, пектиновые вещества, гликозиды.Сок лука богат витаминами, эфирными маслами, углеводами.Лечебные свойства лука.Лук стимулирует выделение пищеварительных соков, оказывает мочегонное, желчегонное, антимикробное, бактерицидное, противовоспалительное, антисклеротическое, антисептическое, противодиабетическое, глистогонное и ранозаживляющее действие.Фитонциды лука определяют бактерицидное и антигельминтное свойства растения.Лук помогает бороться с низким давлением и содержит флавониды, препятствующие образованию раковых клеток.Лечение луком.Лук является общедоступным средством:— для лечения и профилактики атеросклероза, гипертонической болезни, инсульта и др.— для возбуждения аппетита, улучшения пищеварения, повышения тонуса организма— при лечении долго не заживающей раны: приложить смесь лука, протертого с чесноком (как компресс).— для профилактики простудных заболеваний.— в косметических целях. Например, маска для волос из репчатого лука на основе растительных масел ускоряет их рост.Красный лук оказывает полезное действие на желудочную систему, улучшает процесс пищеварения, способствует успокоению нервной системы.Лук порей хорошо влияет на функционирование печени и желчного пузыря, способствует очищению крови и повышению уровня гемоглобина. Его используют в пищу для предотвращения и лечения подагры, ревматизма, болезней суставов. Отвар из листьев порея помогает при запорах.Зеленый лук чаще всего применяют для профилактики и лечения авитаминоза. Кроме того, он содержит хлорофилл, что особенно необходимо людям, страдающим различными видами малокровияСиний лук помогает при заболеваниях печени.Лук — народные рецепты лечения.Ингаляции с луком показаны при гриппе, ангинах, тонзиллитах, бронхитах, бронхопневмониях, абсцессах легких, туберкулезе легких, бронхоэктатической болезни,- то есть при бактериальных и вирусных бронхолегочных заболеваниях.Лук применяют при гнойничковых заболеваниях кожи, трихомонадных и бактериальных кольпитах.Препараты из лука, сваренного в молоке, назначают для более быстрого вскрытия фурункулов, смягчения боли от геморроидальных шишек.Луковая кашица, наложенная в марлевой салфетке на рану, очищает ее от гноя, уменьшает болезненность и отечность и способствует быстрому ее заживлению и рубцеванию, а приложенная к свежим ожогам препятствует образованию пузырей, уменьшает раздражение кожи, прекращает боль и воспалительный процесс.Кашица из лука уменьшает зуд кожи при зудящих сыпях.Лук — прекрасный детоксикант, иммуномодулятор, онкопротектор. Болевший раком английский путешественник Ф. Чичестер, занесенный снежной лавиной в горах, вынужден был есть только лук и чеснок. По возвращении его из экспедиции злокачественную опухоль не нашли.Лук используется как противоядие (при укусах скорпионов).Свежий лук стимулирует выработку спермы, повышает потенцию. Головка лука, съедаемая вечером, помогает при лечении аденомы предстательной железы.Лук полезен больным с первичной и вторичной аменореей, дименореей, различными нарушениями функций яичников.Лук положительно влияет на зрение.Лечение бельма луком : сок лука репчатого, смешанный с медом 1:1, является хорошим средством для предотвращения развития бельма на глазу. Можно также сок одной средней луковицы развести в стакане кипяченой воды и добавить 1 десертную ложку меда. Закапывать по 1- 2 капли 2-3 раза в день. Курс лечения 2 недели.Лечение соком лука. Луковый сок помогает справиться с зубной болью – нужно просто помассировать больное место щеткой с соком. При мочекаменной болезни следует принимать по 2 ст. ложки лукового сока несколько раз в день. Сок лука, смешанный с медом - отличное средство от насморка и простуды.Трихомонадный кольпит. Свежеприготовленную кашицу репчатого лука положить на марлю, завязать и вложить во влагалище на 8 - 12 часов. Использовать при трихомонадном воспалении слизистой оболочки влагалища. Если у больной повышенная чувствительность к луку, тампоны следует предварительно смочить в 10%-м настое цветков календулы.Задержка менструации. Шелуху 8 луковиц и 2 ч. ложки гвоздики (пряность) залить 0,5 л воды, варить в закрытой посуде 10 минут. Охладить, процедить. Принимать при задержке менструации по 150 мл 3 раза в день до еды.Грибковые и гнойничковые заболевания кожи – лечение лукомСок репчатого лука, кашица, не полностью испеченный лук применяются для лечения грибковых и гнойничковых заболеваний.Зараженные участки смазывают 2-3 раза в день смесью лукового сока и натурального пчелиного меда. В процессе лечения необходимо строго соблюдать гигиенические требования, чтобы исключить возможность повторного заражения грибком. Обработку кожи осуществляют длительно, порой без перерыва на протяжении нескольких месяцев.Растяжение связок – лечим луком.При растяжении связок применяют смесь тертой свежей или печеной мякоти лука и сахара (10: 1). Ее надо приложить к поврежденной связке на 5-6 часов, затем повязку сменить.ГепатитПротереть через сито 300 г лука, добавить 4 ст. ложки порошка сухой травы цикория обыкновенного, 100 г меда и 0,7 л белого сухого виноградного вина, настаивать 20 дней в темном прохладном месте, периодически встряхивая. Принимать по 1-2 ст. ложки 3 раза в день до еды.Взять 10 растений лука-порея, отрезать белую часть (с корнями), измельчить ее, залить 2 л красного вина, настаивать 10 дней и пить по 30 мл после еды.Лечение сахарного диабета луком .Лечение диабета луком: смешать водочные настойки (1: 10) лука — 150 г, листьев грецкого ореха — 60 г, травы манжетки — 40 г. Принимать при сахарном диабете утром и вечером по 1 ч. ложке 4 раза в день перед едой.Зубная боль. Лечение луком.Мелко накрошить кусочек луковицы, завернуть в марлю и положить в ухо, на стороне, противоположной той, где находится больной зуб.Отжать из лука сок, смочить в нем зубную щетку или вымытый палец и аккуратно потереть десны в области больного зуба. Повторить несколько раз в день.При затянувшейся форме заболевания больные должны каждый день съедать до 100 г зеленого лука.Гипертрофия предстательной железы.Свежий сок репчатого лука смешать с медом в соотношении 1: 1 и принимать по 1 ст. ложке 3 раза в день до еды. Курс лечения 1 месяц.Пародонтоз, кариес зубов – лечение луком : 1 ч. ложку семян лука залить 0,5 л кипятка, настаивать ночь, укутав, процедить. Полоскать полость рта 3 раза в день.Острый и хронический цистит: смешать 300 г измельченного лука, 100 г меда и 600 мл белого вина, настаивать не менее 2 суток, часто перемешивая, процедить. Принимать по 1 ст. ложке 3 раза в день.Ангина. Лечение ангины луком: 1 -2 луковицы средней величины разрезать каждую на несколько частей и отварить в 200-300 мл воды. Затем отвар настаивать под крышкой до охлаждения. Когда жидкость охладится до приятной теплоты, полоскать горло несколько раз в день.Смешать свежевыжатый сок лука или луковую кашицу пополам с медом. Принимать смесь по 1 ч. ложке через каждые 2 часа до облегчения состояния.Лечение гайморита луком : смешать по 1 ч. ложке сока репчатого лука, сока из корнеплода цикламена, сока каланхоэ, сока алоэ, мази Вишневского. Смочить в этом составе 2 ватные палочки, вставить их в каждую ноздрю на 30 минут. Делать так ежедневно. Через 20 дней лечения гайморовы пазухи очистятся.Лечение насморка луком : мелко нарезанные 3 дольки чеснока или четверть головки лука залить 2 ст. ложками растительного масла, предварительно выдержанного в стеклянной посуде 30-40 минут на водяной бане и охлажденного, хорошо перемешать, настаивать 2 часа, процедить и смазывать 2-3 раза в день слизистую оболочку носа.Мелко истолочь 3-4 зубчика чеснока, залить стаканом молока, вскипятить, остудить. Пить по 1 ч. ложке 3 - 4 раза в день (взрослым по 1 ст. ложке).Хорошо перемешать 6-8 капель сока чеснока, по 1 ч. ложке морковного сока и масла растительного. Закапывать по 2- 3 капли в каждую ноздрю 5-6 раз в день.Закладывать в нос на 10-15 минут 3-4 раза в день ватные тампоны, смоченные соком лука, разбавленного кипяченой водой 1:1.Абсцесс легкого.Больного накрыть с головой плотной тканью (например, одеялом или сложенной вдвое простыней) и поднести к лицу тарелку с измельченным луком. Летучие вещества (фитонциды) лука вместе с вдыхаемым воздухом, проникая в легкие, оказывают целебное воздействие. Продолжительность одного сеанса - 10 минут. Процедуры выполнять от одного до двух-трех месяцев.Лечение простуды луком. Лечение гриппа, пневмонии, ангины, насморка луком.Развести в стакане кипяченой воды 1 ч. ложку чесночного масла и 20-25 капель сока лука репчатого. Пить по стакану в теплом виде каждые 4 часа и закапывать по 5-10 капель в каждую ноздрю.Грипп, ангина, острая респираторная инфекцияНа 0,5 кг промытого зерна овса взять 2 л воды и варить на слабом огне 30 минут, процедить. За день выпить 3-4 стакана терпимо горячего отвара.Лечение кашля луком. При кашле полезно есть лук, поджаренный на сливочном масле и смешанный с медом.При сильном кашле шелуху от 10 луковиц варить в 1 л воды, пока не останется половина жидкости, охладить, процедить. Пить с медом 3 раза в день по 150 мл стакана.Варить в 1 л воды 1 час на слабом огне 0,5 кг измельченного очищенного лука, 50 г меда и 400 г сахара, остудить, разлить по бутылкам и плотно закупорить. Принимать при сильном кашле по 1 ст. ложке 4-5 раз в день.При сильном кашле мелко нарезать 10 головок лука и 1 головку чеснока и варить в непастеризованном молоке до тех пор, пока лук и чеснок не станут мягкими. Остудить. Добавить немного меда, перемешать и принимать по 1 ст. ложке через каждый час в течение дня.Очистить 2 луковицы среднего размера, мелко нарезать, добавить четверть стакана сахарного песка, 150 мл воды, варить до густоты сиропа. Принимать по 1 ст. ложке через каждые 3 часа.Вскипятить 60 г корней болгарского перца в 0,5 л белого виноградного вина, процедить. Пить в горячем виде 3 раза в день. В дополнение к этому средству нужно взять большую луковицу, натереть ее на терке и смешать с гусиным салом. Втирать эту смесь в грудь и переднюю часть шеи вечером, перед сном. Больной должен также съедать ложку лука с гусиным жиром каждое утро.Мелко нарезать 1 большую или 2 маленькие луковицы, вечером засыпать их 2 ст. ложками сахара. Настаивать ночь, а на следующий день эту смесь постепенно съесть. Если неприятно есть сладкий лук, то можно выпить получившийся сок. Пить 3-4 дня.Хронический тонзиллит. Полезно есть как можно больше лука и вдыхать свежее -приготовленную кашицу лука по 2-3 минуты 2 раза в день (утром и вечером). Курс 2 недели весной и осенью.Можно принимать свежий сок репчатого лука по 0,5 ч. ложки 3- 4 раза в день, предварительно разбавляя его водой 1: 5 после еды.Хронический бронхит с астматическим компонентом. Лечение бронхита луком.Положить 0,5 кг очищенного и мелко нарезанного репчатого лука под груз для стекания сока. Затем в собранный в стеклянную банку сок добавить 0,5 кг сахарного песка и приготовленную таким образом смесь настаивать 2 недели на солнце или в теплом месте. Затем ежедневно принимать до еды по 1 ст. ложке 1-2 раза в день 2-3 недели.Бронхиальная астма – лечение луком.Пропустить через мясорубку 1 большую луковицу, смешать с 1 стаканом меда. Принимать 3 раза в день по 1 ст. ложке. Будет много выделений - это очищается организм. После принятия 2 порций кашель прекращается совсем.Натереть 400 г очищенного от шелухи лука, поместить его в эмалированную посуду, залить 1 л воды, добавить 0,5 стакана сахара и 1 ст. ложку меда. Кипятить на медленном огне 3 часа, пока лук полностью не разварится. Полученную жидкость процедить и принимать продолжительное время по 1 ст. ложке 3-4 раза в день между приступами.Трофические язвы, раныСмешать 1 ст. ложку кашицы репчатого лука средней величины, 1 ст. ложку сухих измельченных цветков календулы, 1 ст. ложку сухой измельченной коры ивы и залить 200 мл крутого кипятка, настаивать ночь, процедить и смешать в равных долях с медом. Делать мазевые повязки (если нет аллергии на мед) на трофические язвы и плохо заживающие раны.Ссадина, порез, укол, заноза, рассечение, нагноение – лечение лукомХорошо очищают раны от гноя, уменьшают боль, оказывают противовоспалительное действие лук и морковь. Натереть на терке, овощи смешать в равных долях и приложить на 8-10 минут.При кожных болезнях, в зависимости от остроты процесса, повязки с вареным и печеным луком делать 1-4 раза в день.Фурункул — лечение луком.Головку лука испечь (лучше в тесте) и разрезать пополам; одну горячую половинку положить на фурункул и сделать повязку, которую менять через 2-4 часа. Это одно из самых распространенных и эффективных средств народной медицины. Или можно использовать вареную луковицу: смазать ее хозяйственным мылом и прикладывать на пластыре на больное место. Менять 1 раз в сутки. Эти средства помогают ускорить созревание гнойника и фурункула.Можно испечь лук, посыпать его мукой, добавить мед и все это прикладывать на ночь к больному месту.Лечение чирия луком . При чириях, гнойных нарывах , которые появляются при простуде, взять в равных количествах чеснок, лук, перец, соль и мед, перемешать и томить в духовке 15-20 минут. Получится вязкая кашица, которую прикладывать на больное место. Она будет не только вытягивать гной, но и заживлять раны.При нарывах, фурункулах, мастите делают компрессы из тертого лука, моркови и кислого молока (1: 1: 1), затем хорошо утепляют больное место.Лечение мастита луком : кашицу из печеной луковицы смешать в соотношении 2:1 с медом или льняным маслом и прикладывать 2-3 раза в день на 3-4 часа при начинающемся мастите до полного выздоровления.Ожоги. Лечение луком.Бадан толстолистный (корни), коровяк густоцветковый (цветки), чистотел большой (трава) взять по 10 г; зверобой продырявленный (цветки), ива белая (кора), лук репчатый, календула лекарственная (цветки) - по 20 г. Взять 1 ст. ложку измельченного лука, 250 мл оливкового (подсолнечного) масла, жарить до золотистого цвета, лук удалить, добавить 50 г топленого сливочного масла, 10 г пчелиного белого воска, довести до кипения, положить 3 ст. ложки сбора и, помешивая, довести до кипения. Плотно укутать, настаивать 1 час, процедить. Наносить на пораженные места при ожогах.При небольшом ожоге даже третьей степени (когда появились волдыри) делать компрессы из мягкого масла, смешанного в миксере с вареной луковицей в соотношении 1: 2. Менять компресс каждые 12 часов.Хронический отитЗакапывать в ухо сок из печеной луковицы с льняным маслом. Для этого в сырой луковице вырезать небольшую ямку и в нее влить немного льняного масла. Затем луковицу испечь в духовке и образующийся сок закапывать в ухо. После выздоровления не следует забывать смазывать ухо борным вазелином, исключить потребление спиртных напитков, так как приливы крови к голове могут вызвать новый нарыв (способствовать рецидиву нарыва) при понижении слуха.Лечение волос луком. Лечение выпадения волос луком.Натереть голову соком белой части лука. Через 2-3 часа смыть настоем цветков ромашки аптечной. Процедуры делать через день 25-30 дней. При необходимости лечение можно повторить.Втирать в голову луковый сок с коньяком и отваром корней лопуха: на 1 часть коньяка взять 4 части лукового сока и 6 частей отвара корней лопуха.Взять по 1 ст. ложке кашицы репчатого лука, касторового масла, меда, 1 яичный желток и все хорошо перемешать. Полученную смесь втереть в кожу головы, укутать и через 1-2 часа помыть. Процедуры выполнять по мере необходимости.Облысение, перхоть. При облысении и перхоти – применяем лук.Укрепляет волосы и способствует их росту смесь репчатого лука с медом. Натертый на крупной терке лук перемешать с медом 4:1, полученную смесь втереть в корни вымытых волос и обвязать их махровым полотенцем. Через 30-40 минут промыть волосы теплой водой без мыла. Если волосы очень сухие и ломкие, к кашице лука добавить немного теплого оливкового, соевого или кукурузного масла и втереть эту смесь в корни волос.В кожу головы втирать луковый сок в течение длительного времени.При перхоти за несколько часов до мытья кожу волосистой части головы смазывают смесью, приготовленной из следующих компонентов: по 1 ст. ложке луковой кашицы, подсолнечного масла, меда, один яичный желток. На протяжении недели такую процедуру проделывать 2-3 раза.