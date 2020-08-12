Напитки, которые помогают от боли в желудке
Жирный обед в столовой, постоянный стресс или реакция на лекарство: причин расстройства желудка и появления боли довольно много. Самыми распространенными триггерами данного нарушения становятся слишком плотный и сытный прием пищи или напряженный день – в результате еда камнем лежит в животе, возникает явный дискомфорт.
Медики сообщили, какие напитки помогают от боли в желудке, об этом пишет журнал Naturarzt (Германия).
Лимонный бальзам. Эфирное масло мелиссы обладает спазмолитическим действием, рассеивает метеоризм. Для чая залейте две-четыре чайные ложки сушеных листьев мелиссы стаканом кипятка и дайте напитку настояться пять-десять минут.
Пейте три-четыре чашки в течение дня.
Анис-фенхель-тмин. Если в желудке и кишечнике слишком много газов, давящих на диафрагму и сердце, избавить от неприятного состояния может смесь аниса, фенхеля, тмина в равных частях. Измельчите их непосредственно перед приготовлением, чтобы эфирные масла не испарились преждевременно. Залейте одну-две чайные ложки смеси стаканом кипятка, дайте напитку настояться пять минут. При имеющихся проблемах с желудком полезно выпивать одну-две чашки ежедневно маленькими глотками.
Ромашка. Масло, содержащееся в ромашке, снимает воспаление, спазмы, способствует заживлению ран. Залейте столовую ложку цветков стаканом кипятка, настаивайте пять минут. Три-четыре чашки между приемами пищи помогут, если присутствуют болевые симптомы.
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