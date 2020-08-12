Почему хозяйки сливают бульон первой варки
Причем актуально данное правило и для мясных супов, и для блюд, которые готовят на птице. Те же курицы в течение жизни получают немалое количество стимуляторов роста, гормонов и различных вакцин. Во время готовки все эти добавки выделяются в жидкость, вместе с которой попадают в организм человека.
Но есть и другое правило – важно знать, когда правильно сливать бульон. Не стоит доваривать его до конца, после этого сливать и снова варить курицу. Так бульон получится очень пресным. Просто доведите воду до кипения, когда образуется пена, после чего выливайте первый бульон в раковину. Повторная варка позволит получить и насыщенный, и, самое главное, полезный суп.
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