Почему хозяйки сливают бульон первой варки

Как ни странно это звучит, но некоторые хозяйки в довольно позднем возрасте узнают о том, как правильно готовить суп. Оказывается, диетологи-гастроэнтерологи рекомендуют сливать бульон первой варки. Причем называют этот процесс обязательным.Причем актуально данное правило и для мясных супов, и для блюд, которые готовят на птице. Те же курицы в течение жизни получают немалое количество стимуляторов роста, гормонов и различных вакцин. Во время готовки все эти добавки выделяются в жидкость, вместе с которой попадают в организм человека.Но есть и другое правило – важно знать, когда правильно сливать бульон. Не стоит доваривать его до конца, после этого сливать и снова варить курицу. Так бульон получится очень пресным. Просто доведите воду до кипения, когда образуется пена, после чего выливайте первый бульон в раковину. Повторная варка позволит получить и насыщенный, и, самое главное, полезный суп.