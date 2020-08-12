Яичница или каша: медики рассказали, что лучше есть на завтрак

Самые популярные виды утреннего меню прокомментировали врачи–диетологи. Узнаем, можно ли употреблять чай и кофе натощак и какие блюда полезнее есть на завтрак.Специалисты говорят, что химический состав яичницы по сравнению с вареным яйцом несколько другой, потому что она жарится на масле. Как показывают исследования, холестерин, поступающий с лишним жиром, особенно если яичницу готовят на сливочном масле, беконе, шкварках и других продуктах животного происхождения, оказывает неблагоприятное действие на организм. Употреблять такую яичницу можно не чаще одного-двух раз в неделю. В противном случае увеличивается риск развития атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний.Лучше всего жарить яичницу с помидорами и зеленью. Каротиноиды, входящие в состав помидор, обладают антиоксидантным действием, а в зелени находится большой запас клетчатки и микроэлементов, которые уменьшают вредное воздействие холестерина.Самыми полезными кашами для завтрака названы овсянка и гречневая. Они превосходят другие каши по количеству белка. Аминокислотный состав белка в гречке выше, чем в других растительных продуктах и приближается к животным источникам, таким как творог, мясо и другие. Гречка и овсянка содержат большое количество пищевых волокон, которые помогают работать желудочно-кишечному тракту, предотвращая запоры и образование камней. Кроме этого, по сравнению с другими крупами в гречке больше железа.Каши из манной и пшеничной крупы менее предпочтительны, в них содержится меньше полезных веществ и пищевых волокон. Любая выпечка на завтрак обычно готовится из муки высшего сорта, содержащей много калорий и мало полезных веществ. Горячие блины неблагоприятно воздействуют на слизистую желудочно-кишечного тракта, повышая желудочную секрецию. Для тех, кто следит за весом, в тесто для блинов или оладьев можно добавлять тертое яблоко, кабачки или морковь и готовить его на кефире. Это поможет снизить калорийность блюда.Натощак полезнее употреблять чай. В нем также, как и в кофе есть кофеин, но в соединении с танинами кофеин образует теин, который не так опасен для желудка. Количество теина в чае безопасно, поэтому его можно пить даже натощак. А в крепкий кофе лучше добавлять молоко, чтобы смягчить его действие.