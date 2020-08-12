Врачи определили привычку, отнимающую десять лет жизни
По словам специалистов, длительное курение в 17 раз увеличивает вероятность риска развития эмфиземы, входящей в группу хронических обструктивных болезней легких. Также данная привычка в восемь раз повышает риск развития атеросклероза, способствует возникновению рака легких и других онкологических заболеваний, кардиоваскулярных патологий.
«Курильщики умирают в среднем на десять лет раньше, чем люди без этой вредной привычки», - заявила соавтор исследования доктор Элина Хиппонен.
Учеными были проанализированы данные более 150 тысяч человек. Они определили, что люди, которые курят долгое время, особенно сильно рискуют не прожить долгую жизнь. В их категории каждая выкуренная сигарета повышает риск болезней на 30 процентов и более.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
https://www.medikforum.ru - Добавил med2ru в категорию Разное
Добавить комментарий