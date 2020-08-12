Вот что произойдет с телом, если есть арбузы каждый день

Летняя пора – настоящий пик арбузов. Это один из лучших вариантов перекуса в жаркий день, одновременно низкокалорийный и богатый полезными для здоровья компонентами. Но что произойдет с телом, если есть арбуз ежедневно?ОбезвоживаниеЕжедневное употребление арбуза защищает от обезвоживания, особенно в жаркие дни. Эта огромная ягода на 90-95 процентов состоит из воды.ДавлениеВ чашке кусочков арбуза содержится 170 миллиграммов калия. По данным Клиника Мэйо, калий помогает снизить воздействие натрия на кровяное давление.Кроме того, он важен для правильного функционирования нервной системы.КишечникНесмотря на полезные свойства, арбуз может иметь и негативное воздействие на тело. Из-за большого количества фруктозы в составе, он может провоцировать газы и диарею, особенно если уже есть проблемы с кишечником.ЛибидоВ 2008 году Техасский университет A&M представил исследование, в котором продемонстрировал, что арбуз, богатый цитруллином, улучшает кровообращение, что, в свою очередь, позитивно сказывается на либидо.