Вот что произойдет с телом, если есть арбузы каждый день
Обезвоживание
Ежедневное употребление арбуза защищает от обезвоживания, особенно в жаркие дни. Эта огромная ягода на 90-95 процентов состоит из воды.
Давление
В чашке кусочков арбуза содержится 170 миллиграммов калия. По данным Клиника Мэйо, калий помогает снизить воздействие натрия на кровяное давление.
Кроме того, он важен для правильного функционирования нервной системы.
Кишечник
Несмотря на полезные свойства, арбуз может иметь и негативное воздействие на тело. Из-за большого количества фруктозы в составе, он может провоцировать газы и диарею, особенно если уже есть проблемы с кишечником.
Либидо
В 2008 году Техасский университет A&M представил исследование, в котором продемонстрировал, что арбуз, богатый цитруллином, улучшает кровообращение, что, в свою очередь, позитивно сказывается на либидо.
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