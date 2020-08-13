Симптомы артрита: знаки на коже, которые не стоит игнорировать

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Симптомы ревматоидного артрита обычно связывают с суставами, но предупреждающие знаки болезни также могут появляться на вашей коже, и потому их не стоит игнорировать. Об этом рассказали специалисты Фонда артрита (Arthritis Foundation) из Великобритании.Ревматоидный артрит – распространенное заболевание аутоиммунного характера, означающего, что иммунная система организма атакует ткани его суставов, вызывая в виде симптомов их боли и отеки. Первым страдает наружное покрытие (синовиальная оболочка) сустава. Затем болезнетворный процесс может становится все более интенсивным, способствуя деформации, разрушению костей и хрящей.«Хотя основными симптомами артрита считаются суставные боли, отеки и скованность, у пострадавших людей также могут развиваться проблемы с кожей, поскольку на ее состояние влияют те же процессы иммунной системы, которые вызывают поражение костей», - предупредили эксперты из Arthritis Foundation в публикации издания Express Health.По словам британских медиков, предупреждающим знаком ревматоидного артрита может быть возникновение красной сыпи.Ее появление является следствием васкулита – аномалии кровеносных сосудов, провоцируемой воспалением, которое также является пусковым механизмом заболевания, поражающего суставы.«Характеризующее васкулит воспаление кровеносных сосудов поражает кожу, в результате появляется сыпь из маленьких красных точек. В более тяжелых случаях могут образовываться кожные язвы на ногах или под ногтями», - рассказали научные работники.Они констатируют, что для лечения подобной сыпи или язв необходимо, прежде всего, взять под контроль и уменьшить основное воспаление. Врач может назначить для этого определенные препараты, но также очень важно следить за рационом питания. Людям с проблемой артрита рекомендуется режим, напоминающий средиземноморскую диету, – упор делается на овощи, фрукты, бобовые, орехи, злаки, зерна, рыбу и ненасыщенные жиры.Помимо того, необходимы физические нагрузки: идеальными для больных суставов считаются водные упражнения.