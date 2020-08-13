Врачи рассказали, как лицо выдает онкологию легких

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Блокировка опухолью верхней полой вены может вызвать отечностьВрачи из Соединенного Королевства назвали внешний признак, который может указывать на онкологическое заболевание легких, пишет Express со ссылкой на Национальную службу здравоохранения (NHS).По информации издания, к симптомам рака легких относят затрудненное дыхание, кашель, головные боли и неприятные ощущения в области грудной клетки. Также на прогрессирование злокачественной опухоли могут указывать и внешние признаки, а именно опухшее лицо.Медики объяснили это явление тем, что развитие онкологии в легких оказывает влияние на кровоснабжение.Сообщается, что опухоль может давить на верхнюю полую вену — важнейший кровеносный сосуд в организме человека, по которому кровь доставляется от верхней части тела обратно к сердцу. Но, если кровеносный сосуд блокируется, возможно, из-за увеличившегося злокачественного новообразования в легких, то появляются характерные отеки лица, отмечается в статье.