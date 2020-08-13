Необычный внешний признак, который предупреждает о сердечном приступе

Одним из признаков сердечного приступа может быть необычное изменение лица, которое может происходить буквально на глазах. Если нормальная окраска кожи внезапно начинает меняться, это может быть сигналом опасного нарушения.Сердечный приступ происходит, когда нарушается кровоснабжение сердца, и его ткани начинают отмирать. Инфаркты могут проявляться разными признаками, порой эти сигналы принимаются за менее опасные состояния и пропускаются. Например, возникшую боль в груди пострадавшие иногда интерпретируют как несварение желудка, которое считают недостаточно тяжелым состоянием, чтобы вызывать скорую помощь.Вот почему полезно знать все признаки сердечного приступа, пишет издание Medical News Today.Классические признаки признак, которые предупреждают о нем, включают чувство тяжести, стеснения, сдавливания, ноющей боли в груди.«Особенно характерно для сердечного приступа болевое ощущение, распространяемое на шею, челюсть, спину, руки», - поясняют эксперты.Американская кардиологическая ассоциация добавляет, что также может возникнуть внезапная одышка, потливость.Но есть и более необычный внешний признак, который указывает на инфаркт, – это изменившийся оттенок лица.«Краска неожиданно сошла с лица? Теперь оно кажется серым? Это может быть сигналом того, что у человека проблемы с сердцем», - рассказали зарубежные кардиологи.Если инфаркт оказывается «тихим» и переносится незаметно, о случившемся событии могут «говорить» возникающие впоследствии осложнения. По данным Британского фонда сердца, через несколько дней или недель после сердечного приступа может развиться аритмия, характеризуемая нерегулярным ритмом – сердце бьется слишком быстро или, наоборот, медленно.Помимо этого, вероятна аневризма желудочков, при которой на ослабленной ткани сердечной стенки образуется выпуклость. Данное нарушение может проявляться внешними признаками – отеком лодыжек, ног или живота, который медленно развивается в течение недель или месяцев. Дополнительно наблюдаются сильная усталость и одышка.